El gaming en 2022 inició con pie derecho: las versiones para PC de God of War y Monster Hunter Rise; Rainbow Six Extraction; Pokémon Legends Arceus y Uncharted: Legacy of Thieves Collection fueron algunos de los títulos que más destacaron durante enero. Sin embargo, esto recién comienza ya que febrero depara estrenos sumamente anticipados por los fans de los videojuegos.

La nueva ‘temporada alta’ de la industria promete nuevas entregas que se adaptan a los diversos gustos de los entusiastas de este medio. Sin importar el género al que pertenecen o la plataforma en la que estarán disponibles, estos títulos tienen sobre sí las miradas de los jugadores alrededor del mundo y aquí te contamos cuáles son los más esperados:

Dying Light 2: Stay Human

Videojuego del género acción y survival horror desarrollado y publicado por Techland. La tan ansiada secuela del título de culto lanzado en 2015 replicará la fórmula jugable que lo llevó al estrellato, combinando el combate en una perspectiva en primera persona con el parkour en su jugabilidad. Este título nos sitúa 20 años después de la primera entrega, en un mundo post-apocalíptico plagado de zombies y nos da el control de un nuevo protagonista: Aiden Caldwell, un superhumano al que se le ha encargado la misión de explorar una ciudad en Europa. Prometiendo un mapa abierto cuatro veces más grande que el de su predecesor y 3000 animaciones distintas para parkour, Dying Light 2: Stay Human es uno de los títulos más ambiciosos de los últimos años.

Estará disponible el 4 de febrero para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Una versión en la nube para Nintendo Switch también estará disponible.

The King of Fighters XV

Videojuego del género de luchas desarrollado por SNK y publicado por Koch Media fuera de Asia. La nueva entrega de la exitosa franquicia que combina a algunos de los personajes más populares del medio como Kyo Kusanagi y Iori Yagami mantendrá la estética de modelados tridimensionales de su predecesor, pero hará algunos ajustes a su gameplay para renovarlo y ofrecer una experiencia distinta a sus fans. Además, el modo online promete mejoras ya que se utilizará un software capaz de atenuar los problemas de conexión en los combates en línea.

Estará disponible el 17 de febrero para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Horizon Forbidden West

Videojuego del género acción/aventura desarrollado por Guerrilla Games y publicado por Sony Interactive Entertainment. La secuela de Horizon Zero Dawn, una de las superproducciones más ambiciosas lanzadas en exclusiva para consolas PlayStation. La nueva entrega vuelve a centrarse en la protagonista Aloy, una joven cazadora de la raza Nora que habita en un mundo donde feroces y formidables criaturas mecánicas. Esta vez, su tribu la envía en una misión al Oeste Prohibido para hallar el origen de un virus que mata todo lo que infecta.

Estará disponible el 18 de febrero para PS4 y PS5.

Monark

Videojuego del género RPG desarrollado por Lancarse y publicado por NIS America. Con un equipo de lujo conformado por ex miembros de Atlus, desarrolladora de Shin Megami Tensei y Persona, este título se lleva a cabo en una escuela japonesa rodeada de una misteriosa niebla que vuelve locos a los estudiantes. El grupo protagonista posee el poder de acceder a un mundo paralelo donde habitan demonios, responsables de la niebla, y deberá detener esta amenaza para poder regresar todo a la normalidad.

Estará disponible el 22 de febrero para PS4, PS5, Nintendo Switch y PC.

Elden Ring

Videojuego del género RPG de acción desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco. El nuevo proyecto del aclamado director Hidetaka Miyazaki (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice) en colaboración con George R.R. Martin, autor de la saga Canción de Hielo y Fuego que inspiró la serie Game of Thrones, combinará la ya establecida jugabilidad del subgénero Soulsborne con un nuevo mundo abierto inspirado en la mitología nórdica y la fantasía oscura.

Estará disponible el 25 de febrero para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

