Una de las novedades que Sony ha preparado por el lanzamiento mundial de la PlayStation 5, consola que ya está disponible en el Perú, es la inclusión de la PlayStation Plus Collection, una biblioteca de videojuegos “gratuita” a la que podrán acceder los miembros de PlayStation Plus y que está compuesta por títulos exclusivos de PlayStation 4 y otros hechos por compañías terceras.

Si bien se mostraron diversos videojuegos como God of War, Uncharted 4: A Thief’s End, Bloodborne, Resident Evil 7 o Monster Hunter: World, aquí te mostramos la lista definitiva y te enseñamos a cómo descargar los juegos desde tu PS5.

Kratos es el protagonista de God of War, juego que se llevó el premio a Mejor videojuego de 2018 y que está disponible en PS Plus Collection. (Difusión)

Como se recuerda, para acceder a PlayStation Plus Collection, los usuarios deberán pagar por el servicio de PS Plus, como viene siendo costumbre desde que llegó la PS4; además, tendrán que poseer una PS5.

A continuación, todos los juegos que se incluyen en PS Plus Collection:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War (2018)

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: El desenlace del ladrón estrenó en 2016 y es uno de los mejores juegos de la PS4. (Difusión)

¿Cómo descargar los juegos de PlayStation Plus Collection en PS5?

Antes de descargar los juegos debemos cerciorarnos que nuestra cuenta esté suscrita a la PlayStation Plus. Cabe recalcar que si estás suscrito en PS4 a la PS Plus, también estarás suscrito en la PS5. No hace falta que pagues nuevamente, a menos que se te haya vencido dicho servicio.

Prende la PS5 y en el menú accede al apartado de PS Plus presionando en el ícono amarillo Tras entrar, ingresa a Explorar Una vez allí, te aparecerán categorías como Juego del mes de PS4, Juego del mes de PS5 o PS Plus Collection. Escoge esta última Después de ingresar, escoge el título que más te llame la atención y procede con la descarga Estos juegos estarán disponibles para su descargar siempre y cuando estés suscrito a PlayStation Plus.

PlayStation Plus Collection. (Difusión)

PlayStation Plus Precio

Si no posees la suscripción PS Plus y ya cuentas una PS5 o estás en camino a comprar una, a continuación los precios de la suscripción de Sony:

Un mes: US$ 6,99

Tres meses: US$ 16,99

Doce meses: US$ 39,99

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Sony lanza su PlayStation 5, comienza el duelo con Microsoft

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...