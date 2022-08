Los abogados de Elon Musk indican que Twitter está ocultando la identidad de las personas encargadas del conteo y evaluación de las cuentas que son spam bots. El CEO de Tesla se encuentra en un litigio con la red social, tras dar un paso al costado con la compra de esta.

“Elon Musk está acusando a Twitter Inc. de ocultar testigos clave en su batalla legal sobre si debe consumar una compra de la compañía por US$ 44 mil millones, según personas familiarizadas con las acusaciones”, asegura Bloomberg.

Según la defensa del sudafricano, Twitter está tratando de ocultar a los encargados de ese trabajo. “Musk sostiene que la compañía de redes sociales no está proporcionando los nombres de los empleados específicamente responsables de evaluar qué parte de la base de usuarios de Twitter está compuesta por spam y cuentas robots, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas para hablar públicamente del asunto”, añade el medio.

Por ello, se le ha realizado una petición a la autoridad para que la red social deje de ocultarlos. “Los abogados de Musk le han pedido al juez del caso que obligue a Twitter a identificar a los trabajadores para que la defensa pueda obtener sus registros e interrogarlos, dijeron las personas”, agrega el portal estadounidense.

Este pedido ha sido realizado de manera formal hacia la jueza encargada. “El martes [9 de agosto] se presentó bajo sello una carta en la que se pedía a la jueza de la corte de cancillería de Delaware, Kathaleen St. J. McCormick, que obligara a Twitter a entregar los nombres. Según las reglas de la corte, los abogados de Twitter tienen cinco días hábiles para decidir qué debe eliminarse de la presentación como información confidencial”, afirma el medio norteamericano.

Musk presentó una contrademanda a Twitter, a fines de julio, afirmando que la información sobre los spam bots en la red social no era la correcta. El multimillonario y sus abogados acusaron a la empresa de cambiar los números de usuarios activos tras el acuerdo de compra.

El juicio de entre ambas partes se iniciará el 17 de octubre, pese a que Musk quería posponerlo hasta el siguiente año. Twitter está pidiendo que el multimillonario pague la misma cantidad que ofreció por comprar la plataforma: US$44 mil millones.