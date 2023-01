Apple ha presentado el nuevo Mac mini, un ordenador potenciado con el chip M2 en su versión estándar y el nuevo M2 Pro en la más avanzada, con un rendimiento más veloz, conectividad avanzada y más memoria unificada, que estará disponible desde US$499 en países seleccionados.

La compañía ha insistido en que este nuevo sobremesa “ofrece aún más rendimiento a un precio inicial más bajo” y que, para los que necesiten un rendimiento más profesional, la versión con el chip más avanzado “no tiene rival en su categoría”, en palabras del vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, Greg Joswiak.

En comparación con el Mac mini de la generación anterior, los chips M2 y M2 Pro incorporan una CPU y una GPU más rápidas, un mayor ancho de banda de memoria y un motor multimedia más avanzado. Además, ambos dispositivos cuentan con un sistema térmico avanzado que garantiza un rendimiento óptimo constante.

El modelo estándar, Mac mini con chip M2, incluye una CPU de 8 núcleos, con cuatro de rendimiento y otros cuatro de eficiencia y una GPU de 10 núcleos. Gracias a estas características, el dispositivo está más que capacitado para cumplir con tareas cotidianas, como abrir aplicaciones, navegar por internet o trabajar en varios servicios de forma simultánea.

A nivel de capacidad, dispone de hasta 24 GB de memoria unificada y 100 GB de ancho de banda, por lo que procesos exigentes como la edición de imágenes en programas como Adobe Photoshop van hasta un 50 por ciento más rápido que en la generación anterior.

Gracias al chip M2, se da la aceleración ProRes en el nuevo Mac mini, de forma que tareas como la edición de video en Final Cut Pro duplican su velocidad. Asimismo, se pueden reproducir de forma simultánea hasta dos secuencias de video ProRes 422 8K a 30 fotogramas por segundo (f/s) o hasta 12 secuencias de video ProRes 422 4K a 30 f/s.

Apple ha matizado que en comparación con el Mac mini con Intel Core i7, Mac mini con procesador M2 ofrece escalado de imágenes por aprendizaje automático hasta 22 veces más rápido en Pixelmator Pro, mientras que se puede exponer a una renderización de líneas de tiempo complejas 9,8 veces más rápida en Final Cut Pro.

Asimismo, si se compara con el dispositivo de la anterior generación, con chip M1, el nuevo dispositivo permite una transcodificación de video ProRes hasta 2,4 veces más rápida en Final Cut Pro y una experiencia de juego hasta un 35 por ciento más rápida videojuegos como Resident Evil Village.

Mac Mini con M2 Pro

El chip M2 Pro es el primer chip de nivel profesional para el Mac mini, que incluye una CPU de 12 núcleos con ocho núcleos de rendimiento y otros cuatro de eficiencia, además de una GPU de 19 núcleos.

Este otro modelo, con características premium, cuenta con 200 GB de ancho de banda de memoria (el doble que el estándar) y admite hasta 32 GB de memoria. El Neural Engine de última generación es, además, un 40 por ciento más rápido que en el M1.

Por otra parte, la compañía ha comentado que el chip M2 Pro está diseñado para acelerar la reproducción y codificación de video con el mínimo consumo y que cuenta con un motor multimedia que permite reproducir simultáneamente hasta cinco secuencias de video ProRes 422 8K a 30 fotogramas por segundo o hasta 23 secuencias de video ProRes 422 4K a 30 f/s.

Para demostrar la potencia de este otro dispositivo, la compañía ha hecho también una comparativa del nuevo Mac mini con M2 Pro con el iMac de 27 pulgadas con Intel Core i7 y Radeon Pro 5500 XT. Así, ha dicho que este lanzamiento integra filtros y funciones hasta un 50 por ciento más rápidos en el programa de edición Adobe Photoshop y que permite la fusión de imágenes panorámicas hasta 5,5 veces más rápida en Adobe Lightroom Classic.

También ofrece un seguimiento de objetos hasta 4,4 veces más rápido en el programa Final Cut Pro y un rendimiento gráfico hasta 2,5 veces más rápido en Affinity Photo en comparación con el Mac mini con M1 de la generación anterior.

A nivel de puertos, el fabricante tecnológico ha señalado que el nuevo Mac mini M2 viene con dos puertos Thunderbolt 4 y admite hasta dos monitores, mientras que la versión con M2 Pro viene con cuatro puertos Thunderbolt 4, admite hasta tres monitores y, además, es compatible con un monitor 8K. Esta es una de las novedades en este apartado, ya que hasta ahora no era posible en dispsoitivos Mac.

Ambos modelos incorporan un puerto HDMI, una toma para auriculares optimizada, dos puertos USB-A y un puerto Gigabit Ethernet con la opción de 10 GB. También están equipados con los estándares más recientes de conexión inalámbrica con Wi-Fi 6E5 y Bluetooth 5.3.

Apple también ha subrayado en su presentación que el Mac mini se se complementa con el monitor Studio Display, puesto que ofrece una experiencia completa de ordenador de mesa gracias a su pantalla Retina 5K de 27 pulgadas, cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles (MP) con la opción de encuadre centrado. Esta pantalla también dispone de un conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio y sistema de seis altavoces con audio espacial.

El nuevo Mac mini también funciona con macOS Ventura, lo que le permite ofrecer mayor rendimiento y productividad. Entre algunas de las funcionalidades que integra este sistema operativo están la cámara de continuidad, el modo de vista central o luz de estudio, entre otras.

También se han implementado nuevas herramientas, como organizador visual, una característica que ordena automáticamente las aplicaciones y ventanas para que los usuarios puedan centrarse en una tarea determinada y consultarlo todo de un vistazo.

Precios

El nuevo Mac mini con M2 y M2 Pro se puede reservar desde este mismo martes a través de la página oficial de la marca y a través de la App Apple Store. Será a partir del 24 de enero cuando empiecen a recibirlo las tiendas de Apple y distribuidores autorizados.

El Mac mini con M2 se podrá comprar a partir de 719 euros (US$ 776) y 599 euros (US$ 646) para el sector educativo. La versión más avanzada, Mac mini con M2 Pro, estará disponible a partir de 1.569 euros (US$ 1.693) y 1.449 euros (US$ 1.564), respectivamente.

Conviene recordar que Apple dispone de un seguro de asistencia técnica, AppleCare+, que ofrece hasta tres años de cobertura de expertos y hardware, incluidas un mínimo de dos incidencias por daños accidentales cada 12 meses, cada una sujeta a un cargo por servicio.