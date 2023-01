Apple podría dejar de vender sus relojes inteligentes debido a un problema con las patentes de los medidores de oxígeno en la sangre. Masimo, una empresa médica con sede en California que se enfoca en tecnologías de monitorización no invasivas, acusó a la compañía de la manzana de violar cinco de sus patentes, pero las autoridades solo encontraron que había sido una.

“Un juez de Estados Unidos dictaminó que Apple había infringido una de las patentes de oxímetro de pulso de Masimo Corp al importar y vender ciertos relojes Apple con funcionalidad y componentes de oximetría de pulso basada en luz, dijo Masimo el martes [10 de enero]”, reporta Reuters.

Ahora, las autoridades competentes están evaluando si Apple debe dejar de vender sus smartwatches. “La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) considerará ahora si implementar una prohibición de importación de estos relojes Apple, dijo el fabricante de dispositivos médicos”, agrega.

Por su parte, la empresa de Cupertino ha mostrado su desacuerdo con las autoridades sobre el tema. “Respetuosamente no estamos de acuerdo con la decisión de hoy y esperamos una revisión completa por parte de la Comisión”, dijo Apple en un comunicado.

De acuerdo con Masimo, Apple utilizó su tecnología en la serie Apple Watch 6. Tras una investigación por parte de la USITC, llegó a la conclusión actual y daría una resolución final en mayo de este año. En caso de que se imponga una prohibición a la venta de estos relojes inteligentes, la compañía de la manzana no podría comercializar los Apple Watch series 6, 7 (descontinuados), 8, Ultra y SE.

Además, Apple tendría que pagarle regalías de 50 a 300 millones de dólares al a Masimo. Por su parte, Joe Kiani, CEO de la empresa médica, arremetió contra la gigante tecnológica. “Nos complace que el juez haya reconocido la infracción de Apple de la tecnología de oximetría de pulso de Masimo y haya dado este primer paso fundamental hacia la responsabilidad. Creemos que el fallo de hoy expone a Apple como una empresa que toma las innovaciones de otras empresas y las vuelve a empaquetar”, dijo en entrevista con MD+DI.

Asimismo, Kiani indicó que el Apple Watch no puede considerarse como un dispositivo médico, pues no solo da información que puede ser inexacta, sino que también evita que los usuarios busquen productos de grado clínico. “He visto informes de consumidores y otros que sugieren que la Series 6 se use como un producto médico. Eso no solo dañará a los propios consumidores, sino que también reducirá nuestras oportunidades de vender productos verdaderamente de grado clínico a los consumidores”, concluye.