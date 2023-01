El precio de los iPhone 15 Pro y Ultra (Pro Max) sería más elevado que los actuales modelos Pro del iPhone 14. Además de las nuevas características, el principal motivo sería distanciar y hacer más atractivo a las versiones estándar y Plus, pues estas han sido las menos vendidas de la última generación de celulares de Apple.

“Según un rumor de una fuente no verificada en Weibo, Apple aumentará el precio de los modelos ‌iPhone 15‌ Pro de este año para ampliar la brecha con el ‌iPhone 15‌ Plus. El alcance de la posible subida de precios aún no está claro”, reporta MacRumors.

Ambos iPhone 15 Pro costarían US$1.000 o más. “El ‌iPhone 14 Pro‌ y el ‌iPhone 14 Pro‌ Max comienzan en US$999 y US$1.099, lo que significa que cualquier aumento de precio colocaría a ambos modelos de iPhone de gama alta por encima de US$1.000 por primera vez”, agrega el medio.

Uno de los motivos sería distanciar a los modelos Pro con los más básicos. “El informe agregó que dado que el ‌iPhone 15‌ y el ‌iPhone 15‌ Plus obtendrán una serie de características que actualmente son exclusivas de los modelos Pro, como Dynamic Island y la cámara de 48 megapíxeles, será aún más necesario separar los dispositivos Pro y no Pro, en términos de precios, este año”, añade.

Incluso ya se había revelado que la compañía de Cupertino buscaba la manera de hacer más atractivo el modelo Plus para el lanzamiento del iPhone 15. “El mes pasado, se informó que Apple está ‘seriamente’ preocupado por las ventas del iPhone 14 Plus, que comienza en US$899, solo US$100 menos que el ‌iPhone 14 Pro‌. Como resultado, la compañía aparentemente está sopesando diferentes estrategias de precios para impulsar las ventas de los modelos estándar de ‌iPhone 15‌”, afirma.

Sin embargo, como todo tipo de filtración o rumor, la información se debe tomar con pinzas, pues solo la misma compañía puede confirmar algún cambio. “La publicación de Weibo proviene de una fuente sin un historial conocido, por lo que debe verse con escepticismo en este momento. Sin embargo, los rumores no verificados de Weibo ocasionalmente revelan información precisa, como el flash Adaptive True Tone del ‌iPhone 14 Pro‌ y la selección de opciones de color”, concluye.