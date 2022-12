En nuestro celular guardamos todo tipo de información, mucha de la cual consideramos privada y puede ponernos en riesgo si es que llega a manos equivocadas. Afortunadamente hay maneras de esconder archivos, imágenes y hasta apps.

Quizá alguna vez te ha pasado que alguien te pide tu celular para buscar algo o hacer una llamada y temes hacerlo porque tienes una app que te gustaría ocultar.

Y no necesariamente tiene que ser algo que te avergüence. Quizá solo quieres evitar que tu sobrino vea que tienes ese juego que tanto le gusta y por el cual no volverá a dejarte en paz. O, por seguridad, no quieres que esté visible la app del banco.

Sea lo que sea, a continuación te enseñamos cómo ocultar apps en tu celular.

Paso a paso para ocultar aplicaciones en Android

Son diversos los modelos de Android que, desde la configuración, te permitirán ocultar aplicaciones.

Aunque los pasos pueden variar según la marca de tu celular, de manera general, son los siguientes:

Ve al menú de ajustes o configuración de tu teléfono. Encuentra la sección de privacidad o seguridad. En ese apartado deberás ver la opción Ocultar aplicaciones o Espacio Privado. A continuación deberás seleccionar las aplicaciones que deseas esconder y, en algunos casos, generar una contraseña para poder desbloquearlas.

Con este truco la próxima vez que alguien vea tu celular no encontrará a simple vista la app o la información que hayas almacenado en la carpeta escondida.

Apps para ocultar apps en tu celular Android

En caso de que tu celular no admita la configuración de una carpeta para ocultar apps, puedes descargar una para este propósito.

Algunas de estas opciones no solo te permiten crear una carpeta para ocultar apps sino incluso cambiar su ícono para que parezcan la calculadora o el calendario.

La compañía de ciberseguridad AVG señala que el primer paso en esta tarea es verificar que la app haya sido creada por un desarrollador con buena reputación, que los usuarios la califiquen de manera positiva y que haya superado las revisiones de Android.

Una de las que recomienda es Nova Launcher disponible en versiones gratuita y de pago, la parte positiva es que no requiere acceso a la raíz del teléfono, por lo que no tendrás que proporcionarle el control completo de tu dispositivo. Esta app te permitirá editar los nombres e iconos de las aplicaciones para que tomen la apariencia que desees.

La otra opción es App Hider, de descarga gratuita te ayudará a ocultar las apps o hacerlas pasar por tu calculadora.

Cree una cuenta de invitado

Finalmente una opción más para poder prestar tu teléfono sin que las personas puedan ver que hay en tu celular es activar el modo invitado.

La desventaja es que tendrás que activarlo cada vez que lo prestes y no es la opción más segura, pero puedes intentarlo.

Ve al menú de Ajustes o Configuración de tu celular. Busca la opción de Pantalla de bloqueo y seguridad. Da clic en Modo privado, selecciona el tipo de acceso: patrón, código PIN, contraseña o huella digital.

Entonces podrás configurar qué verá el usuario en la sesión de invitados.

¿Cómo encontrar aplicaciones ocultas en Android?

Si ya no encuentras la aplicación que escondiste, ubicarla es muy fácil.

Solo ve al menú de Configuración, da clic en “Aplicaciones” y a continuación en “Ver todas las aplicaciones” para ver la lista completa de las instaladas, incluyendo las que estén ocultas en la pantalla de inicio.

¿Cómo ocultar Aplicaciones en iPhone?

Desafortunadamente los dispositivos de Apple no cuentan con una función específica para ocultar aplicaciones, pero sí hay algo que puedes hacer.

Para dificultar que alguien encuentre la app usa las carpetas, para ello solo desliza una aplicación sobre otra y te aparecerá una ventana emergente que te permitirá dar un nombre a la carpeta. Luego vuelva a la pantalla de inicio y mantén presionada la aplicación que deseas ocultar, arrástrala hasta la carpeta y llévala hasta la segunda página. Si agregas más apps puedes crear hasta 12 páginas.

Y para impedir que la aplicación aparezca en una búsqueda general en tu iPhone tan solo ve al menú de Ajustes y entra s Siri y Buscar, ve hasta la lista de las aplicaciones que has descargado y toca la que deseas ocultar, desliza a la posición de apagado para Aprender de esta app, Mostrar en Buscar y Mostrar sugerencias en Siri.

GDA / El Universal / México