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Aportes para un sistema de salud más humano

“Las investigaciones de Carmen Yon han sido claves para comprender la salud, la enfermedad y el funcionamiento del sistema sanitario desde las vivencias de las personas”.

    Norma Correa Aste
    Por

    Profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

    ncorrea@comercio.com.pe

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Yon convirtió su propia experiencia como paciente oncológica en evidencia científica". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Yon convirtió su propia experiencia como paciente oncológica en evidencia científica". Ilustración: Giovanni Tazza

    Uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado Peruano es construir servicios públicos eficientes que respondan de manera oportuna a las necesidades de los ciudadanos. En la lista de urgencias nacionales destaca la salud, un derecho social y un servicio clave para el desarrollo humano.

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