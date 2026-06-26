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Resumen

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Los investigadores encontraron que los gorilas, bonobos y orangutanes analizados producen la risa con intervalos rítmicos espaciados de manera uniforme entre los sonidos sucesivos. (Fotos de Ozan KOSE / AFP)
Los investigadores encontraron que los gorilas, bonobos y orangutanes analizados producen la risa con intervalos rítmicos espaciados de manera uniforme entre los sonidos sucesivos. (Fotos de Ozan KOSE / AFP)
/ OZAN KOSE
Por Agencia EFE

El último antepasado común de todos los grandes simios vivos, incluidos los humanos, se estima que existió hace unos 15 millones de años. Ese es, como poco, el tiempo que llevamos compartiendo con ellos el mismo ritmo de risa, un conocimiento que puede dar pistas sobre cómo evolucionó el lenguaje.

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