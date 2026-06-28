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Resumen

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Para Pedro Sánchez, esta ha sido una semana para el olvido. El lunes, el que fuera la mano derecha del presidente del Gobierno Español y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue condenado a 24 años de prisión por corrupción; el miércoles debió dar explicaciones ante el Congreso por toda la catarata de escándalos judiciales que están acorralando a su círculo más cercano, incluyendo su esposa y su hermano; y el jueves los parlamentarios aprobaron una moción donde lo instan a renunciar.

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