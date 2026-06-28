Horóscopo de HOY, domingo 28 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: dejará de lado compromisos y se gratificará en una cita con la persona que desea conocer. Salud: una dolencia tendrá alivio. Sorpresa: encuentro divertido.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: se relacionará sin la timidez habitual, mostrará su encanto y una situación romántica surgirá. Salud: optimismo y buen ánimo. Sorpresa: conflicto resuelto.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: momento de intensa vibración en la pareja, la intimidad estará plena de dulces vivencias. Salud: un ejercicio será relajante. Sorpresa: curiosa revelación.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: sin despegar los pies de la tierra, se sumergirá en una relación que resultará inolvidable. Salud: un pequeño cambio ayudará. Sorpresa: idea controversial.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: se disiparán las dudas y temores y el clima de la relación ayudará a recuperar la calidez. Salud: un estudio será oportuno. Sorpresa: error subsanado.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: por actuar con cierta ansiedad, podría impedirle el disfrute de un momento hermoso. Salud: un cambio de dieta ayudará. Sorpresa: lección aprendida.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: la fuerte calidez en la pareja despertará estímulos nunca antes experimentados. Salud: un tratamiento será exitoso. Sorpresa: convocatoria inesperada.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: su fuerte encanto impactará en una persona y de inmediato, llamará su atención. Salud: una rutina será desechada. Sorpresa: una ayuda llegará a tiempo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: sentirá que aún conserva afinidad con alguien de un pasado compartido. Salud: las caminatas harán bien. Sorpresa: alguien se enojará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: parecerá que su pareja se empeña en gastar pero tendrá una razón. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: recupera algo extraviado.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: si hay mayor o menor compromiso será una discusión que crece día a día en la pareja. Salud: un dolor tendrá alivio. Sorpresa: esfuerzo recompensado.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: el intercambio amoroso crecerá y permitirá que cada momento de la pareja sea feliz. Salud: mejorará la calidad del sueño. Sorpresa: alguien sensible se acercará.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BENEVOLENTE Y CON ALMA DE ARTISTA. A VECES ELUDE LOS COMPROMISOS FORMALES.
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