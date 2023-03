¿Qué debo tomar en cuenta a la hora de elegir un audífono? No hay una respuesta exacta. Mucho dependerá de nuestro presupuesto y de la calidad que busquemos, no solamente en el aspecto sonoro, sino más bien de la experiencia global, valga decir: diseño, ergonomía, opciones de control, beneficios de la app, entre otros factores. Si eres alguien que recién inicia en este mundo, los Huawei FreeBuds 5i pueden ser una buena alternativa.

Hablamos del más reciente modelo de la familia FreeBuds de la compañía asiática. Los Huawei Freebuds 5i son auriculares inalámbricos de tipo TWS (True Wirless Stereo) de gama de entrada, por ende económicos, aunque no por eso menos funcionales. De hecho, a diferencia de las versiones anteriores, esta vez los auriculares cuentan con la certificación Hi-Res, algo que no se suele ver en modelos básicos.

Diseño de los Huawei FreeBuds 5i

Huawei FreeBuds 5i.

En líneas generales, se mantienen muy similares a los FreeBuds 4i, pero esta vez son más ligeros, ya que han perdido casi un gramo de peso (de 5,5 a 4,6 gramos), lo que los hace más cómodos a la hora de llevarlos puesto. Además, son más cortos que los de la generación pasada. En conclusión son bastante livianos, probablemente ni notaremos que los tenemos puestos.

En mi caso probé el modelo Nebula Black, que cuenta con un diseño de estuche que hace recordar a una piedra de río salpicada con pequeños puntos blancos. Este estuche, hecho de plástico, no es tan llamativo como en los modelos premium, pero sí es muy práctico. Pequeño, para caber fácilmente en el bolsillo; ovalado, para ser estilizado, y con una base plana, para apoyarlo sobre una superficie sin que baile o pierda equilibrio. Acorde con su tendencia minimalista, esconde muy bien el botón de sincronización en uno de sus laterales.

Entre las funciones de estos auriculares, una de las que más destaca es la de control de gestos. No es necesario que saquemos el celular del bolsillo para subir o bajar el volumen, cambiar los modos de audio, pausar la reproducción ni recibir llamadas.

Deslizando ligeramente el dedo por el cuerpo del auricular controlamos los niveles de volumen, con una pulsación larga gestionamos el modo de control de ruidos, con dos toques pausamos o activamos la música y contestamos llamadas.

Huawei FreeBuds 5i.

Experiencia con la aplicación

No obstante, aunque podemos controlar las funciones básicas desde el mismo auricular, si queremos una experiencia más completa, habrá que ir a la app AI Life. Por los problemas que tiene Huawei con EE.UU., la aplicación no está disponible en la Play Store de Google, no obstante, no es nada complicado conseguirla. El QR para descargarla se encuentra a la vista en la caja en la que viene el dispositivo y también en el manual de instrucciones.

App AI Life de Huawei. / El Comercio

¿Qué encontraremos en AI Life? Varios ajustes, desde los más básicos hasta los más avanzados. Tenemos los ajustes de gestos, para cambiar el formato que te comentamos líneas más arriba a nuestra preferencia. De esta manera, podemos elegir si pulsar dos veces para pasar a la siguiente canción en vez de reproducir o detener el audio.

Si se nos pierde uno o ambos auriculares podemos ir a la app para buscarlos. Solo hay que presionar la opción Buscar auriculares y elegir entre el auricular derecho o izquierdo. Automáticamente, el dispositivo emitirá un sonido para que lo ubiquemos.

Desde la aplicación asimismo es posible seleccionar los modos de audio y el control de ruido, además de la calidad de sonido. También visualizaremos a cuantos equipos está conectado nuestro dispositivo y el nivel de batería de auriculares y estuche.

Experiencia con los Huawei FreeBuds 5i

Huawei FreeBuds 5i. / El Comercio

A Huawei le chocó las sanciones impuestas en occidente, las ventas de teléfonos móviles cayeron considerablemente. Para compensar, la compañía ha impulsado su línea de wearables con ímpetu. Y las cosas le están saliendo bien.

Tal esfuerzo se nota, por ejemplo, con la inclusión de Hi-Res en un dispositivo de gama de entrada. Los FreeBuds 4i solo eran compatibles con AAC y SBC, pero los FreeBuds 5i añaden además LDAC. Este códec de alta definición es capaz de alcanzar un bitrate – flujo de datos por segundo– de 990 kbps, lo que se traduce en que podremos escuchar música con más nivel de detalle.

Hi-Res no es otra cosa que un audio de alta resolución –a veces llamado también HD–, es decir, un audio sin pérdidas capaz de reproducir toda la gama de sonido de las grabaciones que se han masterizado a partir de fuentes musicales de calidad superior a la de un CD. Aunque para disfrutarlo, hay que tener en cuenta de que es necesario un smartphone compatible, así como adecuar los ajustes de la plataforma de streaming donde escuchamos la música.

Por otro lado, de acuerdo a Huawei, los auriculares cuentan con un driver capaz de cubrir un rango de frecuencias entre los 20 Hz y los 40 KHz.

Un punto en contra es la poca variedad de opciones que encontramos en los ajustes de calidad de sonido. Si bien los Huawei FreeBuds 5i ofrecen un sonido envolvente, a veces los agudos se quedan cortos. Esto se puede mejorar. Dentro de las opciones de sonido encontramos los Efectos con ecualizador, donde se pueden mejorar graves y agudos. Sin embargo, son funciones muy básicas.

Algo en lo que sí destacan estos audífonos es en su cancelación de ruido de 42 dB, la misma cantidad que los FreeBuds Pro 2, el modelo avanzado de la firma. En la práctica, la cancelación es bastante aceptable teniendo en cuenta que estamos antes unos TWS. En calles ruidosas como las de Lima, el dispositivo logra disminuir la bulla lo suficiente como para concentrarnos en lo que estamos escuchando, pero no pidamos una cancelación total, que sí podrían otorgar otros modelos, como los de tipo casco.

Otra opción interesante es el modo Atención, que permite reproducir el audio en el auricular, pero reforzando el ruido ambiental. Es especialmente útil cuando nos hablan, y no queremos detener el audio, por ejemplo, en el supermercado cuando llegamos a caja.

Muy ventajosa también es la opción de conectarse hasta con dos equipos, así poemos pasar de escuchar el audio de la PC al celular rápidamente y con total facilidad.

En las pruebas que realicé, los auriculares funcionaron hasta unos 6 metros de distancia del smartphone en ambientes cerrados; mientras que en lugares abiertos, sin paredes que obstruyan la señal bluetooth, hasta unos 8 metros.

Autonomía y precio

Los FreeBuds 5i cuentan con una batería de 55mAh en los audífonos y 410mAh en el estuche. De acuerdo a la misma Huawei, el dispositivo otorga una autonomía de 6 horas, que se extienden hasta las 28 horas con la ayuda del estuche.

En mi experiencia la autonomía sí se acerca a ese rango, sin embargo, cabe recalcar que mucho depende de qué tan alto tengamos el volumen, si la cancelación de ruido está activada o si hemos configurado la calidad HD.

En cuanto al tiempo de carga, toma un aproximado de una hora para los auriculares y dos horas para el estuche. El tipo de entrada es USB-C y la compra incluye un cable, mas no el cargador.

El Huawei BreeBuds 5i viene además con certificación IP54, que lo hace resistente a las salpicaduras, por lo que no habrá que temer de llevarlo al entrenamiento. Se vende a S/. 299 en el ecommerce de Huawei y está disponible en negro, azul y blanco.

Huawei FreeBuds 5i.

Conclusión

Estamos ante unos audífonos económicos y con buena calidad de sonido. Mejoran la experiencia detalles importanes como la cancelación de ruido o el control de gestos.

El problema es que las funciones que tiene son bastante básicas. Un usuario que busca un mejor control del sonido tendría que mirar otros modelos más avanzados, por su puesto, más costosos.