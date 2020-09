LG sigue apostando por el territorio de celulares gama media y, como es costumbre, renovó para este 2020 su línea K, de la mano de los LG K41S, LG K51S y el LG K61, tres equipos que buscan hacerse un espacio en este competitivo sector.

Así como te contamos cómo fue la experiencia con el LG K41S, el equipo más básico de la serie mencionada, ahora es el turno del hermano mayor, el LG K61. Este terminal cuenta con cinco cámaras, una batería de 4.000 mAh y una pantalla de 6,53″ con resolución Full HD+. ¿Será la misma historia? ¿Habrá diferencias? Líneas abajo te dejamos sus aciertos y desaciertos.

Antes de entrar en los detalles del análisis, aquí las especificaciones técnicas de este nuevo terminal de LG:

LG K61 Pantalla 6,53″ Full HD+, panel IPS con notch tipo Punch Hole (agujero en la esquina superior izquierda) / resolución 1.080 x 2.340 píxeles Cámara posterior Cuatro cámaras: estándar 48 MP, gran angular de 8 MP, macro de 2 MP y retrato de 5 MP Cámara frontal Cámara selfie de 16 MP Dimensiones 164,5 x 77,5 x 8,4 mm Peso 191 g Procesador Octa-core (4x2,3 GHz Cortex-A53 & 4x1,8 GHz Cortex-A53) / Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Memoria RAM 4 GB Memoria interna 128 GB / Lector de tarjetas micro SD de hasta 2 TB Batería 4.000 mAh no extraíble

DISEÑO

El primer punto a tocar es el diseño, el cual es casi idéntico al de sus hermanos menores, los LG K41S y K51S. Tenemos un cuerpo de plástico con esquinas redondeadas, un color plateado y márgenes reducidos en los laterales. Este estilo sobrio es atractivo, aunque conservador.

Así luce el LG K61 por delante. (Foto: Julio Melgarejo)

En cuanto al tamaño, el LG K61 mide 164,5 mm de alto y 77,5 de ancho, mientras que pesa 191 gramos, cifra más que aceptable si tomamos en cuenta que el K61 cuenta con una batería de 4.000 mAh.

Al uso diario, el celular se siente grande (usaremos ambas manos para la gran mayoría de acciones), pero también ligero.

Por otro lado, en la parte trasera se ubica un módulo horizontal color negro en el que se alojan las cuatro cámaras principales y el flash LED. Un detalle sobre este es que grueso y si no usamos un protector se podrían arañar los bordes.

Así se ven las cuatro cámaras traseras del LG K61. (Foto: Julio Melgarejo)

Asimismo, por debajo de esta barra tenemos el sensor de huellas dactilar, que dicho sea de paso es el único sistema de seguridad del celular, más allá de la contraseña o tradicional patrón. Es decir, no contamos con reconocimiento facial. El lector funciona bien, y pocas veces he tenido problemas con él, pero hay margen de mejora para la velocidad de desbloqueo. Además, en el futuro LG podría incluir dicho sensor dentro de la pantalla.

Sumado a esto, en el lateral izquierdo LG mantiene el acceso directo al asistente de Google, abajo de los botones de sonido. Esta función ha sido útil, pero tras varios días terminé dejándola de lado. Por la derecha se encuentra la tecla de encendido / apagado y el slot para colocar el chip y la tarjeta micro SD (que soporta hasta 2 TB de espacio, más que suficiente).

LG K61. (Foto: Julio Melgarejo)

PANTALLA

A primera vista se destaca la pantalla de 6,53 pulgadas, en la que vemos mejoras respecto al LG K41S, por ejemplo; ya que este K61 sí posee una pantalla Full HD+ (a una resolución de 1.080 x 2.340 píxeles), mientras que el otro móvil no. El panel es LCD IPS y muestra los colores de manera correcta (bajo la luz del Sol también).

A su vez, el K61 tiene una tasa de refresco de 60 Hz, una cifra promedio para equipos de esta gama. No obstante, existen fabricadores que ya decidieron dar el paso hacia los 90 Hz, así que en futuras generaciones no estaría demás incluir estos Hz extra.

En la pantalla también resalta rápidamente la cámara tipo Punch Hole que tiene en la esquina superior izquierda (es decir, hay un agujero en la pantalla en el que se posiciona la cámara selfie). Gracias a esta, el K61 brinda una sensación premium al usuario. Si no eres partidario de este Punch Hole, puedes ocultarlo mediante software con una barra.

El LG K61 tiene una cámara selfie tipo Punch Hole. (Foto: Julio Melgarejo)

CÁMARA

Uno de los puntos más promocionados por LG: el apartado fotográfico. El equipo K61 tiene cinco cámaras en total (cuatro traseras y una delantera) y así se dividen: estándar de 48 MP, gran angular de 8 MP, macro de 2 MP, retrato de 5 MP y cámara selfie de 16 MP.

Los resultados son positivos, sin llegar a lo que nos ofrece la gama alta. Sin embargo, es suficiente para el público al que está dirigido.

Cámara selfie

Por un lado, la cámara selfie de 16 MP da imágenes luminosas y con detalle, gracias a una buena iluminación. Si no contamos con luz o estamos en una situación lumínica adversa, habrá una pérdida considerable de calidad.

Foto con la cámara selfie con el modo retrato activado:

Cámara frontal del LG K61. (Foto: Julio Melgarejo)

Foto cámara selfie sin modo retrato activado:

Cámara frontal del LG K61. (Foto: Julio Melgarejo)

Cámara trasera

Por otra lado, en la parte trasera la cámara estándar es de 48 MP, pero de manera predeterminada el K61 captura las fotos a una resolución de 12 MP. Para activar los 48 MP tendremos que configurar la cámara manualmente cada vez que queramos tomar una foto (siempre se desconfigura).

Si elevamos la resolución, por ende obtendremos mejores resultados, lo que nos beneficia como usuarios. Aunque es cierto que tarda un segundo en procesar la imagen y esta termina siendo mucho más pesada que las de 12 MP, pero no habrá inconvenientes, puesto que el celular incluye 128 GB de almacenamiento.

Fotografía de 48 MP con la cámara del LG K61. (Foto: Julio Melgarejo)

Sumado a esto, el K61 goza de varios tipo de cámaras (gran angular, estándar, macro y retrato), las cuales dotan de versatilidad al equipo. Pero, ¿en qué se diferencian cada una? En término sencillos, la cámara estándar es la clásica, el gran angular nos permite tomar fotos anchas, el lente para retratos desenfoca automáticamente el fondo y, por último, el macro es ideal para capturar objetos pequeños a corta distancia.

Fotografía con la cámara macro de 2MP del LG K61. (Foto: Julio Melgarejo)

Cabe resaltar que el celular pose un modo AI CAM (cámara con inteligencia artificial), con el que podremos capturar mejores fotos gracias al software (más iluminación, mejor contraste y blancos balanceados). Los resultados con esta modalidad han sido satisfactorios.

Dejaremos a continuación algunos ejemplos:

Cámara estándar (12 MP):

Así toma las fotos el LG K61 con la cámara estándar. (Foto: Julio Melgarejo)

Cámara gran angular:

Así toma las fotos el LG K61 con la cámara gran angular. (Foto: Julio Melgarejo).

Modo AI CAM:

Así toma las fotos el LG K61 con el modo AI CAM. (Foto: Julio Melgarejo)

Como se observa, el desempeño fotográfico del equipo es positivo para su gama y mejora lo mostrado por sus hermanos menores.

Video

En el territorio del video, el K61 con sus cinco cámaras solo graba en Full HD (1.080 por 1.920) y lo hace a 30 fotogramas por segundo. En condiciones de luz favorables, el móvil no decepciona. La estabilización es aceptable.

Acá algunas pruebas que realizamos con el K61, sin utilizar un micrófono o un estabilizador.

Cámara selfie para videos en interiores y exteriores:

Cámaras traseras para video en exteriores:

RENDIMIENTO

Finalmente, el rendimiento del LG K61. Este celular cuenta con una memoria RAM de 4 GB (un giga más que su hermano menor K41S) y procesador Mediatek MT6765 Helio P35, con el cual podremos reproducir videojuegos como Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile o el reciente Among Us. Sin embargo, en los dos primeros títulos mencionados, nos limitaremos a jugar en calidad baja, por lo que nos quedamos cortos en ese sentido.

Agregado a esto, el modelo que pudimos revisar contó con un almacenamiento de 128 GB, más que suficiente para la mayoría de usuarios. Si te quedas sin espacio, siempre tendrás la opción de agregar una tarjeta micro SD de hasta 2 GB.

LG K61. (Foto: Julio Melgarejo)

A su vez, si tan solo juegas de manera esporádica y te la pasas navegando en Internet, revisando redes sociales o mirando películas en Netflix, no tendrás problemas. En actividades cotidianas, el procesador del LG K61 no te defraudará.

Hay que añadir que las transiciones se sienten pesadas.

En adición, la batería de 4.000 mAh es un punto fuerte y bastará para los usuarios casuales, superando el día de uso. Por su parte, la carga llega a través de un cable USB tipo C (una entrada que se está posicionando como el nuevo estándar y que no se vio en la gama media de LG del año pasado) y que nos ayudará a tener una transmisión de datos veloz entre la computadora y el celular.

Acerca del tiempo de carga, de 0 a 100% nos tomará cerca de una hora con 30 minutos, una cifra aceptable que para el otro año se debe mejorar, dado la inclusión carga rápida de otros fabricantes en celulares del mismo nivel.

CONCLUSIONES SOBRE EL LG K61

El nuevo gama media de LG, el K61, es el mejor (y más potente) de la serie K de la empresa surcoreana, por lo que si consideraste a uno de sus otros dos celulares de la serie, estaría bueno que lo pienses nuevamente, ya que este modelo corrige algunos puntos en los que los otros equipos fallan. Por ejemplo, el LG K61 incluye una pantalla Full HD+, más memoria RAM y un almacenamiento mayor. A su vez, la cámara tipo Punch Hole le da más personalidad al móvil.

Resaltamos el bonito diseño del teléfono, aunque para 2020 se empieza a sentir tradicional.

Se puede mejorar el procesador (que nos basta para tareas básicas), la fluidez del software y la carga rápida; así el grosor del módulo de cámaras.

►DATO

El LG K61 se vende en nuestro país a S/. 1.169 en renovación prepago en la compañía Claro.

VIDEO RECOMENDADO

Usan drone para cobrar y repartir pizza

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...