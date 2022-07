Sabemos que hay situaciones en las que nuestro celular Android va muy lento. Esto puede deberse muchos factores. Uno de los más comunes y que pasa desapercibido es la presencia de un malware en la memoria; sin embargo, tiene una solución muy sencilla que a continuación te la explicaremos.

Si la batería te dura menos que ayer, la pantalla se te pone de color negro de vez en cuando, tienes demasiado lag o tu celular no responde a tus acciones en la pantalla, debes considerar estos programas y apps que pueden ayudarte a reparar estos problemas.

Programa para reparar celulares Android (gratis)

Una de las aplicaciones más usadas y recomendadas para este tipo de problemas es ‘ReiBoot para Android’. Este programa es compatible con todos los smartphones que cuenten con el sistema de Google.

ReiBoot para Android es un software que debes instalar en tu dispositivo Windows. Recuerda que debe ser una computadora/laptop en la que tengas acceso a tu celular y a sus funciones más ocultas.

Descarga ReiBoot para Android aquí.

Este programa tiene dos opciones para reparar tu teléfono: Fastboot y Recovery. Ambos modos te solucionan el mismo tipo de problemas, pues evitará que tu celular se reinicie solo, no prenda, no responda o no se ponga la pantalla negra.

Luego de descargar ReiBoot para Android realiza las intrucciones detalladas a continuación.

Para acceder al modo Fastboot sigue los siguientes pasos.

Conecta tu celular al puerto USB de tu laptop.

Ingresa a la opción ‘ Entrar en modo fastboot’.

Activa la ‘depuración USB en Android’.

Automáticamente te parecerá un mensaje ‘Accediendo al modo fastboot’

Listo, ya tendrás el modo Fastbook.

Para acceder al modo Recovery sigue los siguientes pasos:

Conecta tu celular al puerto USB de tu laptop.

Activa la opción ‘depuración USB en Android’.

Dale clic en “1-clic en modo Recovery”. Automáticamente te parecerá un mensaje ‘Accediendo al modo fastboot’

Listo, ya tendrás el modo Recovery.

ReiBoot para Android (versión de pago)

ReiBoot para Android tiene una versión de pago. Esta cuesta aproximadamente US$ 19.99 mensuales. Con ella podrás gestionar hasta cinco dispositivos diferentes.

Esta versión se llama ReiBoot para Android Pro y tiene estas funciones extra: