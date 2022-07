Resident Evil es una de las franquicias más conocidas de los videojuegos. Desde que estrenó en 1996, la saga ha sabido posicionarse como una de las más terroríficas, aunque en los últimos años se ha acercado más a la acción, hay un título que volvió a las raíces y da tanto miedo que 1 de cada 10 jugadores no pasa de la primera cinemática.

Se trata de Resident Evil 7, juego que vio la luz en 2017 para las consolas de PlayStation 4, Xbox One y en PC. La obra de Capcom es una de la más vendidas de la serie con más de 10 millones de copias repartidas en todo el planeta.

Ahora bien, según cuenta el medio Millenium, hay un grupo de fanáticos que no superó el primer nivel introductorio, el cual otorga el trofeo de ‘She‘s Alive‘. En otras palabras, dejaron el control de la PlayStation antes de controlar al protagonista por primera vez.

El 91% de jugadores consiguió el primer trofeo de Resident Evil 7, el cual se nos da luego de completar la introducción. / Captura de pantalla

En la imagen se observa que el trofeo fue obtenido por el 91% de videojugadores, dejando una diferencia de 9%, porcentaje de quienes no lograron completar el tenebroso inicio de Resident Evil 7.

Resident Evil 7 fue lanzado en 2017 por Capcom.

Como se recuerda, en Resident Evil 7 vemos un video introductorio en el que descubrimos al personaje central Ethan Winters viajando hacia Luisiana para encontrar a su esposa, quien desapareció años atrás. La atmósfera lúgubre del material audiovisual deja en claro que estamos frente a un título de puro terror.

Aquí te dejamos el espeluznante tráiler de Resident Evil 7:

Asimismo, los motivos para que los jugadores no hayan terminado pueden ser diversos; sin embargo, no es del todo descabellado pensar que el miedo infundido al inicio de la aventura de Ethan Winters en Resident Evil 7 logró detener a más de uno. Así ese 9% que no logró el trofeo se puede traducir en uno de cada 10 jugadores.

Cabe destacar que las personas que comprar el juego y no lo abrieron nunca no están incluidos en esta estadística, pues -como se sabe- es necesario para PlayStation que los gamers inicien el juego para registrar datos sobre los trofeos.