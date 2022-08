Se le llama identificación biométrica a la tecnología de medición de características corporales para confirmar la identidad de las personas. Algunos ejemplos de identificación biométrica son la lectura de huellas digitales, el escáner de retina ocular o el reconocimiento facial (también conocido como Face ID). Considerando que nuestros cuerpos ahora se convierten en claves, ¿qué tanto será (o ya es) parte de nuestra vida cotidiana?

Los usos del reconocimiento facial

Los smartphones más recientes ya tienen incorporada la biometría, pero esta tecnología se está haciendo camino en más aspectos de la vida diaria. El gigante bancario Mastercard, por ejemplo, quiere que pagues tus compras con tan solo tu sonrisa, usando el reconocimiento facial.

La empresa alienta a los usuarios a acercarse a la caja registradora y, en lugar de usar su tarjeta, simplemente sonreír o mostrar la palma de su mano ante una cámara para finalizar su compra. Esta tecnología está disponible desde mayo solo en Sao Paulo, Brasil; no obstante, el banco busca expandirla a más países en Asia y el Medio Oriente.

La tecnología de reconocimiento facial la emplean tanto las empresas privadas como los gobiernos.

Por otro lado, el uso del Face ID en la vida diaria no es exclusiva para el sector privado, como se comprobó cuando Australia usó el reconocimiento facial para hacer seguimiento a sus ciudadanos. Durante la pandemia, el gobierno utilizó la tecnología para monitorear a pacientes de Covid y comprobar que hayan cumplido con su periodo de cuarentena. Los ciudadanos recibían un mensaje de texto solicitando un selfie y, si no cumplían o no eran verificados, la policía llegaba a su domicilio.

Otro caso conocido es el de China, cuyo gobierno usa el reconocimiento facial para rastrear a sus habitantes y sus conductas bajo su sistema de “crédito social” que monitorea la “confiabilidad” de los ciudadanos. Aunque la identificación biométrica recibe críticas, la tecnología continúa expandiéndose.

Identificación biométrica en Perú

Perú ya está familiarizado con la identificación biométrica. Empresas bancarias privadas como Financiera Efectiva ya cuentan con clientes dispuestos a usar la tecnología. “Hemos tenido un pico de 29.000 biometrías”, cuenta a El Comercio Juan Carlos del Alcázar, gerente general de la firma. Agrega que el uso de tecnologías como el reconocimiento facial “es inevitable, porque va a ser parte de tu día a día”.

Juan Carlos del Alcázar, gerente general de Financiera Efectiva. (Foto: Cortesía)

Financiera Efectiva ofrece dos servicios con biometría facial: la firma de contratos usando tu rostro y la verificación virtual. Anteriormente, la empresa trabajaba con huellas digitales; sin embargo, Del Alcázar indica que los usuarios, ya sea por su edad o por mucho trabajo manual, tienden a perder los rasgos dactilares y la verificación falla. “Entonces recurrimos a la biometría (facial), con lo cual nos garantiza seguridad”, explicó. El gerente prevé que las tendencias del mundo “nos van a llevar naturalmente a la biometría”, a pesar de que “siempre habrá los grupos reacios” a su implementación, el efecto será “irreversible”.

“Es un proceso de adaptación”, comenta a este Diario Luis Enrique Mora, gerente de canales digitales y alianzas de la compañía. “La propia realidad nos está llevando a utilizar cada vez más medios tecnológicos para cosas cotidianas que antes eran impensables”, agrega.

Del Alcázar defiende que la adaptación al uso de biometría dependerá en gran parte de la confianza que las empresas inspiren en los usuarios, garantizándoles que su información e identidad está protegida. En su opinión “la herramienta se va a masificar”.

¿Qué tan segura es la identificación biométrica?

Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica, comenta que la tecnología es “tan segura como la forma en que sea implementada”. La biometría tiene la capacidad de ser “lo suficientemente robusta” siempre y cuando los encargados hagan las pruebas de seguridad necesarias, afirma.

La identificación biométrica es más segura que otros métodos como las claves, pero no es incorruptible. (Foto: Pixabay)

Gutiérrez explica que la autenticación biométrica supera en niveles de seguridad al nombre de usuario y contraseñas; por lo que una combinación de ambos métodos “elevará considerablemente la seguridad”, además de facilitar la adaptación a la biometría. Por otro lado, comenta que la tecnología no es incorruptible y que “la posibilidad de que una persona pueda hacerse pasar por otra va a depender del proceso de autenticación que tenga una aplicación o servicio particular”.

El representante de ESET Latinoamérica recalca la importancia de desarrollar normativas para la protección de los datos de los usuarios, el respeto a sus libertades individuales y que todos los procesos biométricos sean consensuados.