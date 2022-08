PC o celular, ¿cuál es más seguro?

De acuerdo con Miguel Ángel Mendoza, investigador de seguridad de ESET Latinoamérica, los celulares parecen más seguros por el hecho de tenerlos siempre con nosotros. “Existen ciertas percepciones que podrían resultar erróneas. Sobre todo por el hecho de que nuestro dispositivo móvil solemos tenerlo a la mano. Eso quizás nos brinde un poco más de percepción de seguridad dado que lo estamos atendiendo”, señala en entrevista con El Comercio.

Además, la PC cuenta con más exposición, debido al número de malware creado a lo largo de las décadas. “Cuando hablamos de amenazas informáticas debemos diferenciar tanto la cantidad como el tipo de amenazas que están apuntando a estos dispositivos. Por ejemplo, de las computadoras sabemos que hay una gama importante de códigos maliciosos que apuntan a ellas y que, de hecho, la cantidad de malware que se genera para este tipo de dispositivos es enorme”, agrega.

Esto se refleja con el número de malware detectado en las computadoras cada día. “Durante el 2020, en el laboratorio de ESET identificamos alrededor de 300.000 muestras nuevas y únicas de malware para las computadoras, por día. Para el 2021 este promedio aumentó a 450.000 diariamente. Es decir, aumentó un 50%. Obviamente aquí encontramos de todo tipo de malware, como ransomware, bankers, los ya conocidos virus informáticos, de todo tipo”, afirma Mendoza.

Por el contrario, en celulares, las detecciones son casi mínimas. “Cuando lo comparamos con, por ejemplo, amenazas para plataformas móviles, como Android, pues sí vemos una diferencia abismal. Nosotros vemos para Android, por ejemplo, 3 muestras nuevas de malware por mes. Una diferencia enorme ”, indica el investigador.

Sin embargo, esta diferencia no significa que los cibercriminales no vaya adaptando su malware para atacar dispositivos móviles. “Lo que estamos empezando a ver es que estas categorías de malware ahora también existen para Android. Existen las versiones para esta plataforma móvil, pero no en la cantidad como, por ejemplo, para Windows”, asevera.

En el caso de los iPhone, es diferente, pues estos ciberataques se enfocan en personas con posiciones privilegiadas en empresas o entes gubernamentales. “Si lo comparamos con iOS, por ejemplo, vemos una importante diferencia. En el caso de iOS, son ataques mucho más sofisticados. Malware más relacionado con troyanos y la cantidad, si la comparamos con Android, pues sí es mucho menor. De hecho, cuando hablamos de iOS o los iPhone, vemos principalmente ataques dirigidos a personas de alto perfil, más que ataques masivos”, indica.

Esto ha sido, prácticamente, confirmado por Apple. A inicios de julio, la compañía anunció un “Modo de protección” (Lockdown Mode) para que los usuarios que tengan rangos altos puedan mantener la seguridad de sus dispositivos, en caso de un ataque dirigido . La empresa indicó que esta función estaba pensada específicamente por los ataques de spyware que suelen tener estas personas debido a sus cargos.

La ciberseguridad en los celulares aún no tiene el mismo peso para los usuarios como en las computadoras. / Pixabay

¿La ciberseguridad de la PC o celular solo depende de los dispositivos?

Por más que tengamos un equipo de última generación, también depende de los usuarios mantener un nivel de ciberseguridad. “Aquí ya entra mucho en juego las prácticas del usuario. Algo que ha ocurrido cuando hacemos encuestas, por ejemplo, es que en las computadoras tradicionales muchas personas tienen ya la consciencia de la necesidad de un antimalware, un antivirus . Gratuito o de pago, como sea, pero tiene esa protección un porcentaje muy alto”, asegura Mendoza.

Esto se reflejado en las compañías, las cuales protegen sus computadoras, pero no necesariamente sus dispositivos móviles. “Por ejemplo, cuando nosotros consultamos a las empresas de Latinoamérica, más del 80% cuenta con ese tipo de control , pero cuando les preguntamos si protegen sus dispositivos móviles, ahí sí vemos una diferencia grande. Alrededor del 10-15% de estas empresas protegen los móviles. No tienen esa idea o esa necesidad de proteger los dispositivos móviles, a pesar de que pudieran estar infectados. No llevan a cabo ese tipo de buenas prácticas”, añade.

Descargar aplicaciones en los celulares significa estar en constante “peligro” de descargar malware. “Muchas personas, lamentablemente, no utilizan este tipo de soluciones en sus dispositivos y a veces descargan aplicaciones desde sitios de dudosa reputación solo porque se publicitan como gratuitas”, afirma el experto.

Además, los usuarios suelen no prestar atención a lo que están aceptando cuando estas apps piden accesos. “También otorgan todos los permisos que solicitan esas aplicaciones, aunque vemos que no son necesarios. A veces, piden acceso a las llamadas, a los SMS, a los contactos, a la ubicación; cuando en realidad, quizá no requiera ese tipo de permisos”, indica el investigador.

¿Qué podemos hacer para mantener nuestra PC y celular seguros?

De acuerdo con Mendoza, necesitamos tener un antivirus no solo en la PC, sino también en el celular. “Es una necesidad contar con una solución antimalware en el teléfono. Hay algunas que incluyen versiones que son freeware, que son gratuitas, y para siempre, pero solo cuentan con la protección básica. Es decir, solo con la protección contra malware”, señala.

Existen muchas opciones, por lo que solo debemos encontrar la que se adecua a nuestras necesidades. “Algunas incluyen otro tipo de módulos, como contra phishing. Cuando estamos navegando y alguien nos envía un enlace falso, ese tipo de soluciones lo detecta. Hay módulos, por ejemplo, para bloquear a otro tipo de aplicaciones, incluso con la de control parental enfocado hacia menores”, agrega.

También podemos aprovechar algunas funciones disponibles, en caso perdamos nuestro celular o PC, siempre y cuando tengamos un respaldo. “El borrador remoto. Imaginemos que alguien pierde o le roban el teléfono. Con este, tiene la posibilidad de enviar un mensaje remoto para que toda la información se borre. Entonces se pierde el dispositivo, pero no la información”, afirma Mendoza.

En el caso de los celulares, los cuales suelen estar más expuestos a los robos, podemos añadir otra capa de seguridad. “Hay medidas adicionales que podemos aplicar para evitar que el impacto sea mucho mayor, si lamentablemente vamos a perder el dispositivo. Esas son otras buenas prácticas que se pueden llevar a cabo y otros módulos que se pueden implementar como medida de protección: como contar con un segundo factor de autenticación para bloquear el dispositivo”, asegura.

De esta manera, bloquearemos el acceso a nuestra información de forma inmediata. “Cifrar la información también nos ayuda a proteger nuestros datos. Esta medida de seguridad, que se puede aplicar tanto en las computadoras como en los dispositivos móviles, sí mitiga el impacto sobre la información. A veces, la que almacenamos en el dispositivo es más valiosa que el dispositivo mismo, pues el valor lo otorgamos nosotros”, concluye.