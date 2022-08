Los cibercriminales buscan la manera de engañar a las personas para que descarguen su malware en las computadores. Sin embargo, los usuarios pueden reconocer señales que nos podrían indicar si somos víctimas de este tipo de delincuencia. Descubre cuáles son.

Ninguna de estas señales son prueba definitiva de que tu PC ha sido infectada con malware. Algunas pueden ser errores, por ejemplo, de tu misma computadora o el sistema operativo. Por ello, debes buscar si hay otras para estar completamente seguro.

Sin embargo, si te ha generado desconfianza ver una en tu PC, puedes realizar una inspección utilizando los antivirus que tengas o consultando con un experto en ciberseguridad. Asimismo, siempre es recomendable hacer una copia de tu información para no perder archivos importantes.

¿Cuáles son las señales de que mi PC ha sido infectada con malware?

1. Te aparecen notificaciones de los antivirus. Parece sentido común prestarle atención a estas advertencias, pero existen algunas cosas que esclarecer. Primero, asegúrate que el archivo que a tu sistema de seguridad le parece sospechoso no sea algo que tú hayas instalado, pero que este no reconoce como “bueno”.

Por otra parte, no vayas directamente a la notificación. Antes, verifica que ese antivirus lo hayas instalado tú. Muchos malware se hacen pasar por estos sistemas de seguridad para camuflarse entre tus programas. Si no lo colocaste y no vino preinstalado, elíminalo de inmediato.

2. Programas nuevos en tu computadora. Estos no aparecen por sí solos, a no ser que sean parte de la actualización del sistema operativo. Por ello, debes estar atento por si aparece alguno en tu escritorio de un día a otro.

Asimismo, puedes hacer un seguimiento de qué programas tienes instalados. Solo ve a Panel de Control > Programas > Programas y características. Te aparecerán todos los que hay en tu PC. Ten en cuenta que algunos vienen preinstalados en tu equipo, por lo que es recomendable investigar un poco antes de desinstalar alguno.

Por otra parte, los programas reales suelen tener un “Editor” conocido, el cual se indica en la lista. Además, si ves algún error de ortografía en los nombres, debes tener precaución, pues de esta forma los cibercriminales tratan de camuflar el malware. Por ejemplo, poner la letra “l” en lugar de la “i”.

3. Tu PC va lenta y se apaga constantemente. Con el paso del tiempo, es inevitable que una computadora pierda la eficiencia que tenía al incio. Sin embargo, si notas que este cambio se dio de un momento a otro, es una señal de que algo más está ocurriendo. Podría ser algún problema con los componentes o un error del sistema, pero si va acompañado de los otros puntos, empieza a desconfiar.

4. Tus contraseñas y accesos cambian. Si no puedes ingresar a tus cuentas de redes sociales, correos, entre otros, ya deberías estar preocupado. Usualmente, cuando hay uno de estos cambios, la empresa envía un mensaje con la información del cambio. De esta manera, los usuarios pueden estar pendientes de lo que ocurre.

Por ello, si de un momento a otro no puedes entrar a tus cuentas, tu PC podría estar infectada. Al tener acceso a tu computadora, los cibercriminales pueden obtener la información que tienes guardada. Así, pueden hacer los cambios que desean.

Sin embargo, también debes tener cuidado. El phishing no solo se presenta con “cuentas bancarias bloqueadas” o “premios de millones de dólares”. Algunos ciberdelincuentes usan el nombre de las redes sociales asegurando que “tu cuenta ha tenido un cambio de contraseña” u otra mentira para hacerte caer en la trampa.

5. Se envían correos que tú no has escrito. ¿Recuerdas las cadenas por correo electrónico? Esto tiene el mismo objetivo. Los hackers buscan infectar a todas las computadoras posibles, por lo que enviar correos a más personas, usando tu lista de contactos, les ayudará a esparcir su malware. Este punto va ligado directamente con el anterior.

6. Cambios extraños en tu navegador. Si de un momento a otro la página principal de tu navegador cambió, probablemente tu PC ha sido infectada. No solo viene en este aspecto, pues también podría haber extensiones que nunca instalaste, plugins o muchos “anuncios” en cualquier parte.

7. Tu cámara web funciona sola. En la actualidad, las cámaras indican cuando están en uso al encender una luz. De esta manera, los usuarios sabrán que esta función está activada. Sin embargo, cuando lo hace sin que tú hayas requerido esa acción, ya sea por prueba o un uso real, podría significar que tu PC ha sido comprometida.