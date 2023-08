Pasaron más de 10 años para que la cuarta entrega numerada de Diablo sea lanzada por Blizzard. El pasado 5 de junio se estrenó a nivel mundial Diablo IV, un título que destaca por su extenso contenido jugable, historia memorable y múltiples opciones de personalización.

El juego está disponible en consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Asimismo, la franquicia pertenece al género de acción y rol, y dio inicio en 1996 con Diablo.

En el caso de que nunca hayas jugado ningún título de la saga, esta puede ser la oportunidad adecuada para conocerla. Aquí te contamos las razones:

Diablo IV ACTIVISION BLIZZARD 28/7/2023 / ACTIVISION BLIZZARD

Diablo IV: una historia atrapante

Uno de los puntos más resaltantes y que más gustó de Diablo IV ha sido su historia. En una campaña que dura, aproximadamente, entre 35 a 40 horas, podemos conocer un gran mundo abierto habitado por humanos, demonios y toda clase de criaturas sacadas del averno.

Nuestro objetivo, a lo largo de Diablo IV, es hacerle frente a la hija de Mefisto, Lilith, que es la reina de los Súcubos y planea destruir toda la existencia en Santuario. Y sí, la historia de este juego está ubicada cronológicamente luego de los hechos vistos en Diablo III, cuando a duras penas se evitó el juicio final.

Lilith es la antagonista de Diablo IV.

La historia es acompañada por escenas de video que están hechas con gran nivel técnico y suelen sorprender. Hay momentos memorables, te lo aseguramos, pero no ahondamos en ellos para que puedas disfrutarlos.

Un punto a destacar es la villana del videojuego, Lilith, que a lo largo de Diablo IV resalta por su presencia y maldad. Cada vez que la vemos en la pantalla es un deleite.

Si no jugaste ningún Diablo, no te preocupes: puedes disfrutar de Diablo IV sin perder la esencia del juego, aunque sí es cierto que si eres un fan acérrimo de la saga identificarás varios elementos (nada que influya en la experiencia jugable).

El título de Blizzard está disponible desde junio en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Diablo IV: rebosante mundo abierto lleno de opciones

Desde que empezamos a jugar Diablo IV estamos libres y sueltos en un gran mundo abierto. Lo iremos descubriendo poco a poco conforme se vaya desarrollando la historia, pero tenemos regiones desérticas, llanuras o montaña heladas (el juego inicia en una zona llena de nieve, por ejemplo).

Y lo que no podía faltar en un Diablo (y menos en un mundo tan amplio) son las mazmorras. Las hay por doquier, pero sí es verdad que estas se limitan a ofrecernos combates encarnizados con cientos de demonios, pero no hay un reto más allá de sobrevivir.

El título de Blizzard ofrece muchas horas de juego en las que se desarrollará una gran trama.

Cabe señalar que el mundo abierto de Diablo IV da dos opciones igual de justas: espacio y contenido para perdernos horas y horas, y también un camino para quienes no tienen tanto tiempo y solo quieren pasar la historia.

La experiencia se enriquece con el buen trabajo técnico que existe en la ambientación del juego, con enemigos, escenarios y objetos trabajados con cariño. Por ejemplo, encontramos demonios en zonas nevadas que tienen una variación para el desierto que da una alternativa visual atractiva.

¿Y el contenido jugable? Como la mayoría de juegos del género, podemos desviarnos de la trama principal y realizar diferentes misiones secundarias y actividades para mejorar el equipo y explorar el mundo de Diablo IV. Estas últimas están correctas, pero no logran ser memorables. A su vez, cuando exploramos por el mundo podemos toparnos con eventos aleatorios, lo que dota al juego de frescura y sorpresa.

Diablo IV. / Blizzard Entertainment

Si nos detenemos a jugar las misiones secundarias y explorar el mundo, el juego puede tomarnos entre 80 a 100 horas, dependiendo. Afortunadamente, Blizzard ha seguido lanzando contenido post lanzamiento.

Diablo IV: jugabilidad divertida y sencilla

Hablamos de la historia, el mundo abierto y el contenido jugable, ¿pero y la jugabilidad? La versión que hemos jugado ha sido la de PC, así que te contamos sobre nuestra experiencia con el teclado y ratón. En pocas palabras, el gameplay es divertido y sencillo, pero también con un toque de estrategia.

Podemos pasar diferentes niveles repartiendo golpes y diferentes hechizos, pero es importante que aprendamos las mecánicas para esquivar patrones de ataque y aprovechar el momento indicado.

El título de Blizzard pertenece al género de acción-RPG.

En adición, hay que tomar en cuenta las cinco clases que hay en Diablo IV: bárbaro, druida, hechicero, pícaro y nigromante. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, por lo que deberás evaluar con calma en qué te quieres convertir. En nuestra partida fuimos bárbaros, ya que se posiciona como una clase balanceada y enfocada al combate cuerpo a cuerpo.

Otro elemento importante en la jugabilidad son las armas y toda clase de elementos de personalización de habilidades. Las hay en todos los recovecos del mapa y brinda una satisfacción a la experiencia de juego. Hachas, martillos, mazas, espadas, bastones, arcos, dagas, guadañas y más.

Los combates contra jefes no fallan y suelen ser espectaculares y desafiantes. Ojo, no son imposibles.

Conclusión sobre Diablo IV

Si te gustan los juegos de acción-RPG, esta es una opción a considerar. Con un apartado visual y técnico de primer nivel, misiones y equipo por todos lados, tenemos aseguradas decenas y decenas de horas. La historia no desentona y siempre tiene una sorpresa bajo el as de la manga.

En lo que no gustó tanto tenemos que las mazmorras tienen un diseño básico y que podría mejorarse. Además, si no eres fanático de los juegos de mundo abierto con gran cantidad de misiones y actividades, quizá no sea lo adecuado para ti.

El título está disponible en PC, Xbox y PlayStation desde US$69,99 en su versión base.