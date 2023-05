Sega se une a la tendencia de subir los precios de sus videojuegos. Según la empresa, sus próximos títulos se elevarán a US$70, incluyendo la siguiente aventura de Sonic.

Los ejecutivos de la casa matriz de Sega han aludido a un aumento de precios en sus productos. Según la transcripción de una llamada de ganancias de la empresa, el próximo año fiscal fijará US$70 para sus juegos AAA.

La razón es que otras compañías también han aumentado sus precios el último año. “En el mercado global, los títulos de juegos AAA para consola se han vendido a US$59,99 durante muchos años, pero los títulos vendidos a US$69,99 han aparecido en el último año”, dijeron los ejecutivos.

Es así que el próximo juego de Sonic, la franquicia estrella de Sega, costaría 70 dólares. Por otro lado, aunque a los gamers no les gusta la situación, es verdad que otras empresas como Microsoft, Sony y Nintendo han ido incrementando el valor de compra de sus productos.

El último ejemplo es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a US$69,99. En su defensa, las empresas han dicho que el aumento del estándar es para balancear los costos de producción en medio de la creciente inflación.