La ‘U’ Esports es de primera. El cuadro crema hizo oficial su pase a la División 1 del Circuito profesional de Dota 2 (DPC, por sus siglas en inglés) de Sudamérica de 2024, al quedar en segundo puesto en la División 2. A propósito de ello, El Comercio conversó con Richard Cancino, más conocido como ‘Moons’, quien es el vigente mánager de la ‘U’ y nos adelantó que el equipo peleará por la clasificatoria al The International, el Mundial del juego.

“Nos sentimos muy felices. No fue como lo esperábamos para ser sincero, creíamos que íbamos a ganar en nuestro último encuentro para así clasificar directamente. Sin embargo, no se pudo, pero a raíz de nuestra buena campaña clasificamos”, cuenta ‘Moons’ a El Comercio.

A lo largo de las tres semanas que duró la División 2, la ‘U’ Esports consiguió ganar cinco series y cayó en dos, siendo uno de los más fuertes de la competencia junto al brasileño Vivo Keyd Stars, el otro clasificado a División 1. Ahora, ambos deberán esperar a que comience la nueva temporada del DPC, la que posiblemente de inicio a fin de año, luego de The International 2023.

Universitario de Deportes llega a los eSports. / Agencia AFP

Asimismo, Moons destaca que el proceso del equipo viene más allá del periodo de la U en División 2, ya que anteriormente cuatro integrantes de la escuadran jugaban juntos bajo el nombre de ‘Silk’.

“Venimos desde mucho más antes siendo otro equipo. Luego fuimos acogidos por la ‘U’, que en realidad [ellos] necesitaban un equipo y nosotros necesitamos un proyecto grande. Como buenos hinchas, decidimos concretar ese plan ”, confiesa ‘Moons’. “Llegamos desde lo más inferior que hay, que son las clasificatorias abiertas, y hoy estamos muy felices de estar en Primera División, porque seguimos de manera ascendente y, por qué no, esperemos llegar al The International”.

Además… ¿Cómo funciona el circuito profesional de Dota 2? El DPC se basa en un formato de competencia anual dividido en tres temporadas. Durante cada una de estas, los equipos compiten en sus respectivas ligas regionales (con División 1 y 2) para asegurar los cupos hacia las majors, torneos que inician al finalizar cada temporada. Hay tres temporadas y entre cada una están los majors. Dependiendo de los puestos que los equipos consigan en estas citas, sumarán más o menos puntos para la tabla de clasificación. Los mejores 12 son invitados de manera directa a The International, el evento más grande y prestigioso de Dota 2.

Ahora bien, las clasificatorias para The International darán inicio a mediados de agosto y se extenderá hasta fin de ese mes. Para nuestra región, y como novedad histórica, habrá dos cupos directos. No se ha especificado aún cómo será el formato de las clasificatorias regionales, pero se sabe que en Sudamérica será del 22 al 26 de agosto y podrán participar equipos de primera o segunda división.

Universitario eSports logró ascender a la División I del DPC SA 2024. / Universitario eSports, Twitter

La ‘U’ llega a este escenario con más fuerza que nunca, pues se ha colocado como uno de los equipos más fuertes de la segunda división.