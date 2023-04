Los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium perderán 32 juegos del catálogo a partir del próximo 16 de mayo, entre ellos el favorito Marvel’s Spider-Man, NBA 2K Playgrounds 2 y el remake de Resident Evil original.

Sony anunció su lista de más de 15 juegos que se suman a PS Plus en abril; sin embargo, las buenas noticias fueron acompañadas de otras malas: se eliminarán los títulos Marvel’s Spider-Man, NBA 2K Playgrounds 2 y Resident Evil. Cabe mencionar que, en el caso de Marvel’s Spider-Man, se perderán tanto la versión normal del juego como la edición Juego del Año.

Por otro lado, nuevos reportes revelan que estos tres juegos no serán los únicos que abandonan PS Plus. En realidad, serían un total de 32 títulos los retirados. Entre ellos se encuentran algunos queridos como dos juegos de la saga Metro, ‘Metro: Last Light Redux’ y ‘Metro 2033 Redux’.

Juegos que dejarán PlayStatin Plus en mayo

“Como parte de nuestra actualización normal de contenido, Marvel’s Spider-Man, Resident Evil y NBA 2K Playgrounds 2 estarán entre algunos de los títulos que dejarán el catálogo de juegos de PlayStation Plus en mayo”, escribió PlayStation. “Los miembros con beneficios del catálogo de juegos aún pueden jugar antes del 15 de mayo”.

A continuación, la lista de todos los juegos que abandonarán PS Plus a partir del próximo 16 de mayo.

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Marvel’s Spider-Man

FlatOut 4 - Total Insanity

Deadlight: Director’s Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue III

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy!

LEFT ALIVE

Star Ocean: First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

NBA 2K Playgrounds 2

KONA

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Solo tendrás hasta el 15 de mayo para jugar a estos títulos. Si quieres encontrarlos de forma rápida, puedes dirigirte a la sección “Última opotunidad para jugar” en PS Plus.

Además, recuerda que el catálogo de PS Plus Collection desaparecerá el 9 de mayo, con 20 juegos que no querrás perderte.