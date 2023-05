Uno de los mejores juegos exclusivos de la PS5 prepara su llegada a PC. Se trata de Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte, título que se lanzó en 2021 y que llega a computadoras el próximo 26 de julio.

La obra de Insomniac Games está siendo adaptada a PC gracias al trabajo de Nixxes Software, estudio que también se encargó de llevar Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man Miles Morales o Horizon Zero Dawn a PC.

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte llegará a PC el 26 de julio. / PlayStation

“La franquicia de Ratchet & Clank acaba de celebrar su 20 aniversario. Es un placer y un honor llevar esta franquicia icónica a nuevas audiencias. Si no has jugado un juego de esta serie antes, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte es ideal para comenzar. El juego es un espectáculo visual perfecto para los que no están familiarizados con la saga, ya que se trata de una historia independiente que presenta dos personajes nuevos: Rivet y Kit” ha dicho Julian Huijbregts, community mánager de Nixxes Software en el Blog de PlayStation.

Aquí te dejamos el tráiler de anuncio:

Entre algunas de las principales novedades tenemos que el videojuego llegará con trazado de rayos (ray-tracing) con diferentes niveles de calidad. Con ello, los jugadores podrán ver con mayor calidad y realismo las sombras durante el gameplay de Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte.

A su vez, el título protagonizado por Ratchet y Clank contará con soporte para monitores ultraanchos en formatos 21:9, 32:9 y 48:9. Las escenas y jugabilidad también han sido adaptadas a estas resoluciones.

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte llegará a PC el 26 de julio. / PlayStation

Como no podía ser de otra forma, el videojuego tendrá una tasa de fotogramas ilimitada y también llegará con soporte para las nuevas tecnologías de escalamiento como Nvidia DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS, Temporal Injection de Insomniac Games, Nvidia Reflex y Nvidia DLAA.

Asimismo, la versión de Ratchet & Clank: Una dimensión aparte en PC es totalmente compatible con mouse, teclado y controles personalizables. En caso cuentes con un DualSense conectado vía cable, podrás sentir los controles hápticos y los efectos de los gatillos dinámicos.

El videojuego llegará a PC (Steam y Epic Games) este 26 de julio y costará S/.199,90 en las plataformas virtuales. Ya se puede precomprar.