A poco más de 2 meses para el lanzamiento de The Last of Us Part 1, PlayStation ha anunciado cuánto de almacenamiento necesitará nuestra consola para poder descargar el título.

La marca japonesa confirmó que el juego necesitará, por lo menos, 79 GB para instalarlo. Su peso se encuentra dentro del promedio de videojuegos que maneja este tipo de producciones y gráficos.

En el caso de la primera entrega de The Last of Us Remastered, estrenada en el año 2014, este necesitó un espacio de 48 GB.

Un anuncio adicional que dio PlayStation fue que este videojuego hará uso del DualSense, tecnología que permitirá al usuario sentir diferentes efectos ambientales.

Hasta el momento, la fecha de lanzamiento de The Last of Us Part 1 es el 2 de septiembre; sin embargo, aún no han confirmado si estará disponible para PC.

