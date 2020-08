Desde hace ya un buen tiempo existe una plataforma que encontró la fórmula para mostrar ese contenido que los jóvenes –sobre todo los más chicos– están buscando y en la manera en que quieren consumirlo. Su nombre es Twitch.

Tiene su origen en Justin.tv, una plataforma para transmisiones en vivo creada en el 2007. En el 2011 se transformó en Twitch, orientada ya hacia la transmisión en vivo de videojuegos. Aunque en mayo del 2014 se anunció que Google estaba interesada en adquirir la compañía, en setiembre de ese mismo año terminó siendo adquirida por Amazon, que pagó US$970 millones.

—Alternativa atractiva—

Para Boris Fernández, desarrollador y ‘streamer’ de videojuegos, parte del secreto de la plataforma es que parece un canal de deportes. “Es como tener un ESPN mezclado con MTV. Lo interesante es que la plataforma te brinda mucha interacción: quienes transmiten pueden jugar con la audiencia, pero también hay la posibilidad de que cualquiera pueda transmitir. Incluso las nuevas cuentas tienen muchos de los beneficios que antes estaban guardados solo para los usuarios más experimentados”, explica a El Comercio.

Pero lo que hace más interesante a la plataforma es que, además de los videojuegos, se ha perfilado como un espacio para todo tipo de contenido. Un caso interesante es el de Hikaru Nakamura, que usa Twitch para transmitir sus partidas de ajedrez. Antes de la pandemia tenía 2.000 seguidores y hoy ya supera los 406.000.

Un caso a evaluar es el de “The Washington Post”. El medio de comunicación tiene un canal en Twitch que, aunque hoy está desactualizado, es interesante de revisar. Además de usar la plataforma para mostrar sus videos propios y colocar retransmisiones de otros medios, creó un espacio llamado “Jugando con los políticos”, con entrevistas a personajes de la política estadounidense mientras juegan algún videojuego.

Otro caso es el de Aldo Bartra, divulgador y youtuber científico peruano. Pese a tener casi 2 millones de suscriptores en su canal de You Tube, decidió abrirse un canal en Twitch. “Me pareció una excelente manera de compartir momentos especiales en vivo, como los lanzamientos espaciales”, señala Bartra a este Diario. Sin embargo, considera que su principal labor es la de divulgar la ciencia y que la plataforma de You Tube está mejor adaptada a ello.

Twitch se ha convertido en el nuevo barrio en donde los más chicos llegan a distraerse. Ahora está en nuestras manos conocerla y sacarle provecho.

