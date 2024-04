A solo meses del estreno del excelente “Prince of Persia: The Lost Crown”, Ubisoft anunció la fecha de salida del nuevo título en la franquicia. Se trata de “The Rogue Prince of Persia”, un juego desarrollado por Evil Empire - uno de los equipos que trabajaron en el también genial “Dead Cells” - que enfrentará al epónimo príncipe con una invasión de los hunos. El juego será lanzado en acceso temprano Steam el próximo 14 de mayo.

Con tal alcurnia como Evil Empire - además de su propio título -, no sorprenderá que el nuevo título se tratará de un juego de plataformas con elementos roguelikes. ¿Qué significa esto? Que al igual que “Dead Cells” los niveles son generados por procedimientos al azar, con estos cambiando con cada muerte (o triunfo) del jugador. Esto quiere decir que ninguna de tus partidas será exactamente igual a la otra, dándole a este tipo de juegos más una ciertamente enviciante características si sus mecánicas son lo suficientemente sólidas.

En el caso de “The Rogue Prince of Persia”, lo visto en el tráiler al menos parece interesante, combinando las complejas secuencias de plataformas características de la saga - con los clásicos hoyos llenos de púas - con un combate que recuerda al de (gran sorpresa) “Dead Cells”.

En ese aspecto, Ubisoft reveló que habrá una gran variedad de armamento, dividido entre armas primarias como sables, dagas y hachas, así como armas secundarias como arcos y chakram. El príncipe también estará dotado de habilidades como saltar impulsándose contra las paredes (y los enemigos), evasiones y más.

Lo que Evil Empire ha cambiado de su anterior título es el arte. Atrás han quedado el meticulosamente animado arte de pixeles, el cual ha sido cambiado por un también interesante look de cel shading (sombreado plano) que le da la apariencia de un moderno dibujo animado.

Es interesante ver cómo después de décadas de ser ignorado, “Prince of Persia” está teniendo un año tan bueno con la salida de “The Lost Crown” y ahora “The Rogue Prince of Persia”. Bueno, este último todavía está en veremos, pero después de haber pasado horas jugando “Dead Cells”, tengo algo de confianza de que estamos frente a algo que podría ser especial.