La industria del entretenimiento no puede parar a pesar del coronavirus y eso parece estar claro para productores, directores y actores de Televisa que tras una breve pausa en algunas de sus producciones, retomaron desde hace unas semanas su trabajo bajo nuevas medidas de salubridad. Sin duda, todo un reto técnico, económico y sanitario.

En México, una de las primeras telenovelas en “salir al ruedo” a hacerle frente al coronavirus fue “La mexicana y el güero”, producida por Televisa y protagonizada por Itatí Cantoral, Luis Soler y Luis Roberto Guzmán.

Izquierda: Parte del elenco de "La Mexicana y el Güero" posa ante la cámara. Derecha: Itatí Cantoral y Juan Soler protagonistas de la telenovela. Foto: Instagram La Mexicana y el Güero





Cuando los actores y equipo de producción llegan a las instalaciones de Televisa, lo primero que se hace es tomarles la temperatura. Todos deben llevar cubrebocas y caretas plásticas, y al entrar les miden la temperatura una segunda vez. Tapetes desinfectantes, lavabos portátiles y gel antibacterial forman parte de los nuevos protocolos.

Una vez dentro del set, la distancia es permanente. Los directores ahora usan micrófono. El personal de maquillaje, también con cubrebocas y careta, desinfecta sus materiales constantemente y los personalizan por separado, para cada actor. A la hora de las comidas, las mesas están ordenadas en zigzag y se hacen por turnos, escalonadamente.

Hasta el momento se sabe que las grabaciones de esta producción liderada por Nicandro Díaz solo se hacen en interiores pues grabar en la calle está prohibido.

HISTORIAS DE AMOR VS. DISTANCIA

A diferencia de las medidas de seguridad que han aplicado algunas series estadounidenses como “The Bold and the Beautiful” de CBS, donde maniquís o parejas de la vida real sustituyen a actores en las escenas más íntimas en un ajuste imperceptible para el espectador, en “La mexicana y el güero” estas se realizan con el mismo elenco. No se ha incorporado, ni se planea incorporar, la pandemia a la trama.

“Son historias de amor normales como las conocemos, no guardamos la distancia. Ya la realidad es bastante dura, los noticieros son bastante duros, todo lo que está pasando como para que todavía nosotros, que lo que queremos es distraer de eso, le estemos recordando a la gente del coronavirus”, dice Nicandro Díaz.

Las escenas románticas, sin embargo, son reducidas y son especialmente resaltadas en el calendario de producción.

Una de las claves para comenzar el rodaje con mayor seguridad han sido las pruebas de COVID-19, a las que el elenco se somete antes de realizar escenas con contacto físico.

UNIVISIÓN Y TELEMUNDO AÚN PARALIZADOS

Hasta el momento, las cadenas Univision y Telemundo no han anunciado la fecha en que retomarán sus grabaciones y lo que han optado es transmitir telenovelas que ya estaban grabadas.

En el caso de Telemundo, la televisora reveló recientemente que este año iniciará la grabación de la comedia “La suerte de Loli” con la actriz mexicana Silvia Navarro, pero no detalló cuándo. Univision, en tanto, no graba telenovelas localmente; sino que se surte con material de Televisa.

Las productoras deben seguir patrones de seguridad en todas partes. Foto: AP

TRABAJANDO VÍA ZOOM

En el caso de productoras independientes como SOMOS Productions, que trabaja desde Miami con empresas como Amazon, Netflix y Nickelodeon, esta recién terminó la grabación de una nueva versión del clásico juvenil “Súbete a mi moto”, pero otros dos proyectos que tenía previstos quedaron en suspenso: “Ginayei”, sobre una chica que estudia música en Puerto Rico, y “Maleducadas”, sobre cuatro adolescentes rebeldes que forman una banda musical en Argentina.

Por ahora, sus técnicos trabajan conectados desde sus casas, editando y añadiendo sonido a “Súbete a mi moto”, y también han realizado algunos castings para proyectos futuros vía Zoom.

“La expectativa es que para todo lo que se va a producir hay que contar con un nuevo costo”, dice Luis Villanueva, presidente de SOMOS.

Estimó que el coronavirus incrementará al menos en un 7% el costo de las producciones, tomando en cuenta medidas de seguridad como médicos asesores, pruebas de COVID-19, uso de mascarillas y protocolos especiales para maquillaje y vestuario.

Grabación de la serie "Súbete a mi moto". Foto: Instagram de Somos Productions.

Si alguien del elenco o personal de producción contrajera el coronavirus, deberá ponerse en cuarentena, pero también podría ser necesario poner en cuarentena a otros y esto extendería los tiempos de las grabaciones y, con ello, los costos.

“No hay forma de que la gente se ponga a dar un beso de distancia”, afirma Villanueva, de origen venezolano. “Van a ser igual, pero van a tener que tener una cantidad de controles médicos antes de ese contacto”, añadió.

EL CASO DE GLOBO DE BRASIL

Al igual que Univisión y Telemundo, la cadena Globo, la mayor productora de telenovelas de Brasil, continúa aún sin una fecha definida para retomar las grabaciones.

Sin embargo, se sabe que la cadena implementará protocolos que abarcarán todas las etapas de producción en los sets de grabación, los cuales fueron presentados por los sindicatos de la industria audiovisual para reanudar gradualmente las actividades en ciudades que incluyen Sao Paulo y Río de Janeiro, donde se produce la mayor parte del contenido audiovisual del país.

Set de la cadena Globo de Brasil. Foto: AFP.





Los protocolos brasileños incluyen evitar escenas con abrazos, besos y otro tipo de contacto físico durante las primeras dos fases de reanudación de las actividades. Si ese contacto fuera necesario, se favorecerá la contratación de actores que vivan juntos. Fuera del set, los actores y el resto del personal deberán mantener la distancia social mínima requerida por las autoridades locales y lavarse las manos a menudo con agua y jabón o alcohol. Los equipos serán rutinariamente higienizados.

También se prevé la evaluación diaria de la salud de quienes trabajan en los estudios a través de chequeos de temperatura y oxígeno en la sangre, entre otros. Y todos deben llevar equipos de protección personal como mascarillas.

LA NUEVA NORMALIDAD DE ESPAÑA

En España, durante el rodaje de “Mercado Central”, una telenovela producida por Diagonal TV que desde el año pasado se transmite por la cadena pública Televisión Española, todos llevan mascarilla y guardan distancia mientras un empleado de seguridad les toma la temperatura uno a uno guionistas, técnicos y actores y les pide que se limpien manos y zapatos.

En la pantalla, los espectadores comienzan a notar algunas pocas diferencias en los nuevos capítulos que ya van siendo lanzados al aire: escenas sin besos, nada de abrazos, nada de niños.

Rodaje de Rodaje de 'Acacias 38'. Foto: RTVE -PEDRO VALDEZATE

Una vez que el director grita corte, los actores vuelven a usar sus mascarillas protectoras. El equipo de producción vuelve a desinfectar los equipos; las bandejas de bocadillos se han sustituido por bolsas individuales de almuerzos, y solo los miembros del equipo de maquillaje, debidamente protegidos, pueden tocar a los actores.

Hace un par de semanas, un grupo de actores, productores y directores que son parte de Netflix España, grabaron un video para anunciar su vuelta a los rodajes y la ilusión que esto les provocaba. En el clip de casi dos minutos, rostros como Manolo Caro, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Ester Expósito, Najwa Nimri, entre otros, describen lo que significa para ellos volver a escuchar la orden de ¡Acción! para darle vida a una historia que quedó dormida por varios meses.

“He estado aquí dibujando plantas, preparando todo pero lo que necesito es acción Koldo Serra, director de “La casa de papel”, una de las series más exitosas de la plataforma por streaming y que se alista a retomar el rodaje de su quinta temporada.





Es de suponerse que este aluvión de series que comienza a ver la luz en estos días continuará el mismo protocolo de seguridad que las producciones arriba mencionadas.

Para Jesús Olmedo, protagonista de”Mercado Central”, se trata de un esfuerzo por el bien común: “Desde la productora a compañeros actores y equipo técnico, sabemos que estamos jugando en equipo y que somos 150, 200 familias que dependemos de esto, que no está la cosa para hacer bromas ni hacer locuras”, aclaró.

(Con información de AP)

