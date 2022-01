Dos semanas después de que Claudia Álvarez le diera la bienvenida a sus mellizos, quienes se encuentran en el hospital debido a que nacieron prematuros, la actriz confirmó que dio positivo a coronavirus (COVID-19).

A través de sus historias en Instagram, la actriz de “Vencer el desamor” dijo que tras recibir la noticia sintió que el “mundo se le vino abajo” pues sus bebés la necesitan, pero ella debe mantenerse aislada.

“Se me derrumbó el mundo, o sea, estoy yendo a ver a mis bebés, de mi casa al hospital, del hospital a mi casa, eso es lo único que hago y obviamente me vine para bajo, hoy es mi tercer día aquí encerrada, obviamente Billy ha ido al hospital, él se siente bien, mañana se hará una prueba, aquí en la casa todos ya se hicieron”, expresó al inicio del clip que compartió en sus redes sociales.

Claudia confesó que le “duele el alma, imagínense, dos años librando el COVID-19 y me viene a tocar ahorita cuando mis bebés me necesitan más que nunca y a ellos y Kira, o sea tengo tres hijos y no puedo ver a ninguno de los tres”, explicó.

Asimismo, explicó que si su esposo, el empresario cinematográfico Billy Rovzar da negativo a la prueba será él quien se encargue del cuidado de los mellizos, quienes nacieron el pasado 15 de enero.

Finalmente, la reconocida actriz resaltó que ha decidido enfocarse en lo positivo de la situación. “El que me dé ahorita, antes de que mis bebitos estén en la casa, también digo, gracias, porque imagínense que me hubiera dado cuando ellos estuvieran aquí en la casa, cómo le haces, y ahorita ellos están súper protegidos, entonces verlo de esa manera me va paz”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Grandes actores interpretando personajes históricos

Grandes actores interpretando personajes históricos. null