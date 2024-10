Alex Hidalgo, director de la película “Vaguito”, rompió en llanto por la controversia generada a partir de los donativos brindados a su filme, después de revelarse que el porcentaje fue destinado a un solo albergue de perros, en lugar de ser distribuido entre varios, como inicialmente interpretaron algunos espectadores.

“No es justo, porque estoy haciendo cosas buenas. No he hecho nada mal, he hecho todo correcto”, dijo el cineasta entre sollozos durante una entrevista en el programa Chimi Churri del canal digital Trivu. Visiblemente afectado, Hidalgo explicó que la situación le ha causado un gran dolor, señalando que “Perdón, no debería derrumbarme, pero me duele tanta maldad de la gente, todo generado por una mentira”.

El director también se refirió a su participación en el programa Ouke, realizada el 18 de octubre, donde enfureció ante los cuestionamientos de los conductores. En ese contexto, Hidalgo se disculpó por su actitud, reconociendo que llegó al programa con mucha carga emocional: “Llegué con mucha carga emocional, estaba muy cansado, a veces se me sale el carácter de director. Fui intenso y eso se malentendió”.

Más allá de la polémica, Hidalgo reveló que es víctima de extorsión, lo cual generó una profunda preocupación por el bienestar de sus hijos. “La verdad, no estoy asustado por este tema, sino que tengo hijas... y no es justo, porque estoy haciendo cosas buenas. ¡No he hecho nada malo!”, expresó entre lágrimas.

Hidalgo también lamentó el daño a su honor, asegurando que ha sido injustamente acusado de estafador: “Todo esto ha sido causado por una mentira. ¿Te imaginas si me pasa algo? No les tengo miedo a los extorsionadores, sino que me da miedo dejar a mis hijos”, concluyó.





Director de “Vaguito” se disculpa tras polémica: “Soy humano, me puedo equivocar”

Tras la controversia surgida por su participación en el podcast Ouke, Alex Hidalgo, director de Vaguito, utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas. En un video publicado el 17 de octubre, Hidalgo reconoció que llegó a la entrevista molesto debido a los comentarios negativos que se habían hecho sobre él y su película. “Nunca tuve la intención de exaltarme, pero ya venían lanzando videos y cosas negativas sobre mí, y llegué molesto”, explicó.

Hidalgo admitió que su actitud no fue adecuada, pero que solo deseaba defenderse. “Soy humano y me puedo equivocar, no tenía intención de atacar ni molestar a nadie, solo me quería defender”, comentó. Además, reiteró su compromiso con las donaciones benéficas que había prometido desde el estreno de Vaguito, aclarando que el dinero irá únicamente al albergue “Vaguitos de 4 patas”, como había mencionado anteriormente.

El realizador también aprovechó el mensaje para aclarar el trabajo benéfico que viene realizando a través de su productora. Afirmó que continúan apoyando a los albergues y promoviendo el bienestar de los animales. “Seguimos realizando producciones que promueven el amor por las mascotas y llevamos ayuda a los albergues, algo que muchos pueden corroborar”, señaló Hidalgo, destacando su labor en este ámbito.

Finalmente, Hidalgo pidió comprensión a quienes se sintieron ofendidos por su comportamiento durante la entrevista. “Le pido disculpas a todo el público por lo ocurrido, incluso a los mismos del programa, si se sintieron ofendidos. Mi única intención era defenderme”, concluyó el director, invitando a quienes lo critican a valorar también los aspectos positivos de su trabajo.