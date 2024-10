Vasco Madueño, hijo no reconocido del famoso cantante y actor venezolano Guillermo Dávila, atraviesa un momento difícil, ya que su madre, Jéssica Madueño de 63 años, fue diagnosticada con cáncer en 2019, por lo que abandonó su carrera musical para trabajar en una cafetería de Surquillo (Lima) y costear el tratamiento médico.

“A mí me diagnosticaron cáncer hace cinco años . Ha sido lento, pero últimamente se ha vuelto un poco más agresivo, a pesar de que me estuve cuidando”, dijo Jéssica en una entrevista con “Magaly TV, la Firme”, el pasado jueves 17 de octubre, agregando que actualmente solo pesa 33 kilos y medio, producto de la enfermedad.

Vasco Madueño y su madre Jessica

Aunque el cáncer llegó a su vida de forma lenta, esta empeoró llevándola a tener otras complicaciones, tal como una obstrucción intestinal, misma por la que fue operada recientemente. “Me han dicho que debo seguir una dieta completa”, indicó luego, para agregar que por falta de dinero, no pudo acudir a tratamientos alternativos: “No pude hacerme los tratamientos que debía, intenté con el muérdago, pero solo pude usarlo dos meses porque es carísimo”.

Vasco Madueño dejó la música para trabajar por su madre: anunció evento benéfico

Debido al estado de salud de su madre, Vasco Madueño detuvo su carrera musical para conseguir trabajo en una cafetería en Surquillo y solventar el tratamiento. “Cuando iban a operarla y los médicos le pusieron los papeles para que autorizara la cirugía, fue como sentir que su vida estaba en mis manos”, expresó Vasco.

Por tal motivo, el joven cantante regresará a los escenarios con un evento benéfico llamado “Sentimiento Peruano” , cuyo objetivo es recaudar fondos para costear la medicación de su madre. Vasco pretende unir a sus seguidores en apoyo a Madueño y generar conciencia sobre el cáncer. “Quiero invitarlos porque haré una campaña benéfica para la salud de mi madre”, comentó el joven artista. Todavía no se conocen detalles del evento.

Vasco Madueño perdonó a Guillermo Dávila, su padre biológico