Mario Vargas Llosa, el reconocido escritor y Premio Nobel de Literatura, disminuyó la intensidad de su actividad pública, pero se encuentra en buen estado de salud. Así lo explicó su hijo, Álvaro Vargas Llosa, durante un acto en Madrid sobre la cátedra que lleva el nombre del peruano. Álvaro precisó que la cancelación de algunas apariciones, como la del próximo “Encuentro de la Cultura en la Libertad”, programado para el 18 de octubre donde se planeaba homenajearlo, responde a la necesidad de evitar sobrecargarlo físicamente por su avanzada edad.

“Mi padre tiene casi 89 años, está en el umbral de los 90 años, es una edad a la que uno tiene que reducir un poco la intensidad de sus actividades” , señaló Álvaro, desmintiendo rumores que apuntaban a problemas graves de salud. “Él sigue alerta intelectualmente, leyendo mucho y rodeado de su familia y personas del mundo de la cultura que lo visitan”, añadió.

Hace una semana, ajeno al ruido de los mentecatos que tratan de sorprender la buena fe de gentes como usted. pic.twitter.com/Zv1qnaahd1 — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) August 4, 2024

Álvaro Vargas Llosa advirtió a los seguidores del Nobel que no presten atención a rumores o informaciones sin verificar sobre la salud de su padre. “ Aconsejo no hacer caso a los rumores que circulan, ya que provienen de gente que no está informada ni sabe de lo que habla”, comentó con tono enfático.

Mientras tanto, la cátedra Mario Vargas Llosa continúa con una agenda activa. Entre los próximos proyectos destacan el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con 100 000 dólares, y el Primer Festival de Literatura Juvenil de Madrid, que se llevará a cabo en septiembre para conectar a jóvenes lectores con autores destacados.

Además, la cátedra planea extender su influencia a América Latina, con eventos en México, Argentina y Perú, fomentando el intercambio cultural y la libertad de expresión, principios clave en la obra del autor peruano.

*CON INFORMACIÓN DE EFE