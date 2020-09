Hace tres meses, la modelo y presentadora Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011-2012, fue sometida a una cirugía para amputarle su pie izquierdo por una isquemia, luego de que tuviera que ser operada de emergencia por una masa anómala que hallaron en su abdomen.

LA LUCHA

La modelo contó que todo comenzó en mayo cuando le iban a hacer una “operación que supuestamente iba a ser sencilla”: el retiro de “una masita muy pequeña, como una moneda (...) que tenía en mi abdomen”.

“Pero resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró”, relató.

Agregó: “Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies”.

Tras esa operación sus piernas reaccionaron bien pero no así sus pies que se vieron afectados, especialmente el izquierdo.

“Esta isquemia específicamente no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas acá (en la pierna) para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente”, añadió.

PRÓTESIS PARA VOLVER A BAILAR

Tras esa cuarta operación, tomó la decisión, junto a los médicos y su familia, de tener una prótesis en lugar de un pie que no funcione.

“Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan”, dijo.

Álvarez destacó: “el milagro es que estoy viva, que puedo compartir todavía con ustedes, que puedo estar aquí hoy contándoles mi historia”.

SIEMPRE POSITIVA

Hace poco durante una entrevista con El Tiempo, fue consultada si siempre es tan positiva. “La verdad es que cada día me enfrento a nuevos retos, el de la rehabilitación, por ejemplo. Hay mañanas en las que me levanto con mucho dolor o con un cansancio extremo, o incluso días en los que lo único que quiero es quedarme recostada, pero gracias a mi red de apoyo, mi familia, me he llenado de ganas de hacerlo pese al sufrimiento o al estrés que me genere”, dijo.

Mencionó que la vida a veces puede dar un giro de 180 gramos y que lo cambia todo, pero que recibe todo con buena actitud. “Soy consciente de que durante muchos años viví y triunfé usando mi cuerpo y mi belleza como herramienta principal, no me arrepiento de ello. En cambio le agradezco a Dios cada día que me haya dado la oportunidad de hacerlo, pues también era uno de mis sueños: ser presentadora, Señorita Colombia. Todo ello lo recuerdo con mucha gratitud. Esta dificultad se abalanzó ante mí cuando tuvo que ser”, indicó.

En la entrevista con el medio colombiano también contó cuál ha sido su mayor enseñanza desde que pasó todo. “Pese a que como seres humanos nos enfrentamos a dificultades diarias, cosas como peleas de pareja, frustración por no tener lo que anhelamos, hay que agradecer que estamos vivos y completos. En la vida hay dos momentos especiales: los triunfos y los aprendizajes de cada derrota, y es clave saber lidiar con ambos”, agregó.