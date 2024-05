El creador de contenidos español Ibai Llanos fue hospitalizado de emergencias en México tras haber ingerido comida picante, típica del país norteamericano.

Así lo informó el propio Llanos en sus redes sociales, publicando una foto del centro médico y un singular mensaje en la imagen, revelando su estado de salud.

“Jodido y roto en un hospital de México me acaban de pinchar en el c*** (los glúteos), no tomo picante nunca más en mi p*** vida”, comentó el creador de la Kings League.

De ese modo, la figura del Internet mundial aseguró que tras someterse a la intervención médica y la dieta recomendada, pudo obtener mejoría.

Ibai Llanos viajó hasta el país latinoamericano para disfrutar de la Kings World Cup, torneo que organiza junto a Gerard Piqué y otros deportistas.