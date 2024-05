Sergio Galliani volvió a ser noticia luego de recurrir a sus redes sociales para revelar que en un conocido restaurante le hicieron el cobro del 10% por concepto de servicio. Este hecho provocó diversos comentarios en redes sociales, por lo que el actor tuvo que compartir un nuevo video aclarando lo sucedido.

El recordado actor de “Al fondo hay sitio” publicó un video en Instagram explicando que no intentaba hacer una denuncia, ni estaba enfurecido por lo sucedido, simplemente buscaba entender el cobro que le habían hecho.

“Hola, amigos. ¿Cómo están? Voy a hacer este video para hacer un descargo público sobre el video que publiqué sobre los restaurantes por el modo de cobro del 10%, del IGV, o el 18%, de la propina... Este video... ha salido en redes, de los cuales los señores... quieren hacer bulla donde no hay”, señaló el actor.

“Yo lo que hice fue un video para aclarar ciertas cosas, porque no entendí. Pero estos señores han puesto lamentablemente que... ¡Yo me enfurecí, yo reclamé, porque me estaban cobrando propina, sin haberme dicho, que no sé por acá, en la factura, en la boleta, etc.! Y esto lo tengo que hacer, porque están tergiversando absolutamente todo”, añadió el popular ‘Nachito’.

Finalmente, Sergio Galliani aclaró que su intención jamás fue atacar al restaurante, ya que es uno que frecuenta siempre.

“Yo tengo amigos que son dueños de restaurantes, son muy buenos amigos. Y yo no me he ido contra los restaurantes, porque además esos restaurantes a los que yo voy, yo voy siempre”, afirmó el actor nacional.

Shakira vivió incómodo momento: fanático intentó besarla en la boca durante un evento