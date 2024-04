La actuación en Perú demuestra el talento de grandes intérpretes, y a inicios de los 2000 quedó reflejado teniendo como protagonista a Connie Chaparro en “Así es la vida”. Tiempo después, la también locutora radial iniciaría una relación sentimental con Sergio Galliani, el afamado actor peruano que le lleva 17 años, y con quien vive en matrimonio desde 2010 junto al pequeño Nicola. Hoy en diálogo concedido a Trome, precisamente revela detalles sobre el inicio del vínculo amoroso que ya superó la década de casamiento, la maternidad, y también cómo es que nació el amor entre ambos.

¿CÓMO SE DIO EL ‘FLECHAZO’ CON SERGIO GALLIANI E INICIO DE RELACIÓN SENTIMENTAL? ESTO CONTÓ CONNIE CHAPARRO

Actualmente son 17 los años que separan tan solo numéricamente a Connie Chaparro y Sergio Galliani, la pareja de actores que unieron sus vidas para siempre en enero de 2010, y hoy continúan juntos pese a ciertos cuestionamientos vinculados, sobre todo, a la diferencia de edad.

Ha pasado ya más de una década desde aquel día en el que contrajeron matrimonio, siendo “El próximo año, a la misma hora” la primera obra de teatro que protagonizan juntos, tal y como lo revela la recordada ‘Jimena Sánchez’ de “Así es la vida”.

“Nos casamos, tenemos un hijo y así ya llevamos 16 años. Y mira, después de 16 años por fin hago una obra con él como pareja”, cuenta Connie Chaparro para diario Trome, medio local donde además revela detalles sobre el inicio de relación con el también actor, Sergio Galliani.

Resaltando que “la diferencia de edad nunca ha sido una complicación para nosotros”, la también locutora de Radio Corazón que este lunes 29 de abril cumple 41, indica además que el ‘flechazo’ entre ambos se produjo alrededor del teatro, y “desde ahí nunca más nos separamos”.

“Nos conocimos en una obra de teatro, exactamente en el camerino porque compartíamos maquillaje”, manifiesta una Connie Chaparro profundamente enamorada de Sergio Galliani con quien dice haber mantenido la relación sana que tanto anhelaron.

Con respecto al “amor que nos tenemos” y que “es tan bonito que va más allá de esas cosas”, la creadora de contenido junto al popular ‘Nachito’ de AFHS, cuenta además que “hemos sabido construir (nuestra relación) a través del respeto, no cortarnos las alas, los dos tenemos un mundo”.

QUÉ OPINA CONNIE CHAPARRO SOBRE LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ EL INICIO DE SU RELACIÓN SENTIMENTAL CON SERGIO GALLIANI

Si bien hoy evidencian el manejo de una relación sólida, al inicio de la relación sentimental, Connie Chaparro y Sergio Galliani tuvieron que lidiar con comentarios negativos y cuestionamientos acerca de la marcada diferencia de edad.

“Sí, hubo críticas, pero es un prejuicio tan tonto, muy de este país o Latinoamérica”, inicia respondiendo la actriz que cumplirá 41 años, admitiendo que “en su momento sí me molesto, pero ahora me da risa”.

Asimismo, y con respecto a los atributos de Sergio Galliani, Connie Chaparro confiesa que terminó enamorándose porque es un “hombre admirable” con “personalidad y talentos increíbles, igual que su inteligencia”, mientras que en relación a la maternidad, dijo que la hizo volverse más responsable.

POR QUÉ MOTIVO SERGIO GALLIANI RECHAZÓ VOLVER A AFHS COMO ‘MIGUEL IGNACIO DE LAS CASAS’

Durante 8 temporadas entre 2009 y 2016, AFHS fue la teleserie más vista de la televisión peruana a través de América TV, canal de señal abierta que emitió los capítulos más cómicos y también estremecedores gracias al aporte del popular papá de ‘Fernanda’ interpretado por Sergio Galliani, quien como ‘Miguel Ignacio de las Casas’ confiesa haber descartado volver a las nuevas ediciones llevadas a cabo a partir de mediados de 2022.

En diálogo con Jesús Alzamora para el podcast “La Lengua” junto a su esposa y también actriz, Connie Chaparro, el recordado ‘Nachito’ cuenta mientras habla sobre la vitalidad y energía para continuar haciendo lo que más le gusta habiendo superado la barrera de los 50 años, que “por suerte a mí me siguen llegando miles de proyectos, y yo digo no, no, no”.

“Me invitaron para la renovación de AFHS y otras novelas más, y dije ‘no me voy a comer 12 horas del día, todos los días ahorita”, manifestó un Sergio Galliani que hoy prioriza según sus declaraciones, la buena calidad de vida por encima del tiempo que demandaría estar grabando escena tras escena pese al éxito alcanzado.

Recordemos, que así como ‘Miguel Ignacio de las Casas’, otros actores de AFHS entre el 2009 y 2016, también confesaron haber rechazado volver a partir de la temporada 9 producto de motivos similares vinculados sobre todo a los horarios que muchas veces dificultan la realización de otras actividades.

¿SERGIO GALLIANI QUIERE VIVIR HASTA LOS 100 AÑOS? ESTO DIJO EL RECORDADO ‘NACHITO’ DE AFHS

Casado desde 2010 con Connie Chaparro, la vida de Sergio Galliani ha continuado transcurriendo entre la actuación y la música gracias a la popularidad de la banda peruana de punk rock/rock alternativo llamada Chabelos donde curiosamente comparte escenarios junto a Giovanni Ciccia, quien hoy es ‘Diego Montalbán’ en AFHS.

Tras revelar que le dijo “no” a la producción de la exitosa teleserie de América TV que tenía como objetivo su retorno, el actor peruano de 57 años sorprendió en “La Lengua” al contar que uno de sus propósitos es “envejecer parado” y “llegar a los 100 años”.

“Yo he trabajado toda mi vida para a los 50 poner un freno de mano”, manifiesta Sergio Galliani ante la risa de Connie Chaparro, recordando además que él proviene de una familia longeva, y asimismo para lograrlo “toda la vida he trabajado con la mente” a través de la “caminata de montaña”, y el trekking, por ejemplo.

Sergio Galliani continuó expresándose acerca de su visión a largo plazo con respecto a la calidad de vida, haciendo mención también a los más de 20 años que padeció de insomnio crónico, y por lo cual batió un Récord Guinness luego de mantenerse 2 días enteros conduciendo un programa en vivo.