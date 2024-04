Durante una transmisión en vivo por Instagram realizado por la salsera Yahaira Plasencia, el renombrado productor Sergio George, con una gran influencia en la industria musical, mostró su lado más tierno hacia la cantante. Este emotivo momento se dio mientras la artista peruana celebraba su cumpleaños en Las Vegas, Estados Unidos.

¿CUÁL FUE LA MUESTRA DE CARIÑO QUE TUVO SERGIO GEORGE CON YAHAIRA PLASENCIA?

Un hecho que no pasó desapercibido durante el directo de Plasencia fue cuando Sergio George decidió expresar su afecto hacia la salsera de una manera bastante efusiva. Ante las advertencias de Yahaira sobre qué podrían decir sus seguidores, el reconocido productor musical no se contuvo y la abrazó intensamente. Luego, sin importarle los posibles comentarios y críticas, el productor exclamó: “¡Lo que quieren ver!”, lo cual generó las risas de la salsera.

La reacción de los seguidores de la cantante peruana no se hicieron esperar, y entre las numerosos comentarios, surgió una interrogante sobre si George se encontraba en estado de ebriedad. Ante la duda, el productor musical respondió de manera ingeniosa: “Si estoy borracho, borracho de amor”.

Esta última frase, que seguramente quedará grabada en la memoria de los fans, no solo generó risas entre quienes seguían la transmisión, sino que también reveló la complicidad y la cercanía entre Sergio George y Yahaira Plasencia.

¿CUÁL FUE EL IMPORTANTE ANUNCIO DE YAHAIRA PLASENCIA DURANTE SU LIVE DE INSTAGRAM?

La intérprete de “Y le dijo no” aprovechó su directo desde su cuenta de Instagram para revelar su participación en los próximos Latin American Music Awards, una oportunidad que es posible gracias a la mano de Sergio George, según informa Infobae Perú.

De esta manera, queda claro que el empresario disquero ha significado un respaldo importante en la carrera de Yahaira Plasencia, debido a que no solo le permitió experimentar nuevas oportunidades en la industria musical, sino también darle exposición en el ámbito internacional.

¿QUÉ PLANES TIENE YAHAIRA PLASENCIA PARA ESTE 2024?

A inicios de este 2024, la salsera brindó una charla para la producción de América Espectáculos, dónde confesó que le gustaría incursionar conduciendo un programa de televisión, lo cual ya lo ha logrado tras anunciarse su participación en “Al sexto día”.

Sin embargo, además de hablar sobre la conducción de un programa, también señaló que le gustaría actuar y hacer otras cosas nuevas este año aunque no tenga mucho tiempo. “Me gustaría hacer otras cosas, pero esto (la carrera musical) también me tiene 24/7 (...) Sí se me da la oportunidad de hacer otra cosa, lo aceptaría con mucho gusto”, manifestó.

¿QUÉ DIJO YAHARIA PLASENCIA DE CAMBIAR LA SALSA POR LA CUMBIA?

Durante una entrevista con América TV, la intérprete negó que abandonaría la salsa y precisó que sus interpretaciones corresponden a la experiencia que ella desea brindar a sus fanáticos.

“No (voy a cambiar de género), para nada, hay shows donde únicamente hago mis temas, pero hay otros donde sí implemento mix Bareto, mix Agua Bella, dije voy a darle unos minutos de cumbia”, dijo.

Sin embargo, la cantante explicó que realizará más versiones de cumbias para deleitar a sus fanáticos y de ese modo, innovar en sus show musicales.

“El Perú es un país de cumbia y salsa, dije haré un mix de alma bella, la gente lo baila, lo goza. Ese momento del show que son 5 minutos es donde la gente más se divierte”, explicó.