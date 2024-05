Melissa Paredes y Anthony Aranda conforman una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana. La actriz y el bailarín están mostrando constantemente en redes sociales lo muy unidos que están. Muestra de ello es que pronto contraerán matrimonio civil. A propósito de ello, ella apareció en una historia de Instagram para negar que estuviera embarazada y también halagó de una manera especial a su pareja. Aquí te contamos todo.

Esta es la sorprendente cualidad que tiene Anthony Aranda, según Melissa Paredes

Melissa utilizó sus redes sociales para desmentir que estuviera esperando un hijo, un rumor que se había instalado en los últimos días, y también tuvo palabras de admiración hacia Anthony.

“Estoy con el mejor hombre del mundo, me cumple todos mis antojos, pero no estoy embarazada, chicos. Ya vieron en mis historias ayer que me fui a bailar y ahí tomé”, señaló Paredes.

¿Cuál es la nueva faceta de Melissa Paredes?

Por medio de su cuenta de Instagram, Paredes compartió una publicación de quien es su alumna de teatro. “Hoy tuve mis clases de teatro, aprendiendo el manejo de nuestras emociones, dictada por Melissa Paredes”.

Recordemos que Melissa participó de diferentes proyectos televisivos como ‘Dos hermanas’, ‘Al fondo hay sitio’, ‘Ojitos hechiceros’ y ‘Junta de vecinos’. Por lo tanto, ahora se encuentra como maestra de artes escénicas.

Cómo se comprometieron Melissa Paredes y Anthony Aranda

En abril de 2023, Melissa Paredes y Anthony Aranda, junto a la hija de la modelo, disfrutaron de un viaje familiar al parque de atracciones Disney World en Estados Unidos.

Fue en este lugar donde el bailarín, conocido como ‘el Activador’, sorprendió a su novia al pedirle su mano para que ambos contrajeran matrimonio. El hecho fue compartido por la propia modelo en sus redes sociales a través de románticas fotos.

Sin embargo, aunque en los primeros meses del 2023, su boda nunca logró desarrollarse debidamente debido a que estaban enfocados en los proyectos que tenían con su escuela de baile.

“Teníamos mapeado solo lo de U Move, así que estamos enfocados en eso”, comentó la modelo para “América Espectáculos” en compañía de su entonces pareja. “Estamos enfocados en eso, en la escuela, pero... los podemos sorprender”, acotó Anthony, según recoge La República.

La vez que Melissa Paredes se refirió a comprometerse con Anthony Aranda

Hace algunos meses, Melissa Paredes brindó una entrevista para el medio Infobae donde había descartado por el momento casarse con Anthony Aranda para solo dedicarse a su emprendimiento que tiene junto a él, pese a que en algún momento se mostraba ilusionada de realizar tal acto.

“En realidad no hemos visto nada porque queremos comprarnos un local primero, queremos expandirnos con la escuela de baile. A eso es lo que estamos apuntando ahorita. El matrimonio, si se da, se dará. Tal vez cuando se nos prenda el foco. Nosotros somos buenos para organizar cosas rápido, así que no tenemos problemas con eso (risas). Aparte sería un civil, que sería más sencillo, un religioso sería mucho más pomposo y demanda más trabajo. El civil sería algo más pequeño y lindo, pero por ahora no”, dijo en ese momento.

Por último, la actriz se pronunció sobre tener hijos con el bailarín, por lo que aclaró que dicho tema estaba “super postergado”. “La verdad no estamos pensando en eso. Como te digo, estamos enfocados en hacer que el negocio crezca, en tener un local propio, donde los chicos puedan estar ya, quizás más cómodos todavía. Abrir un segundo local, un tercer local. Más que todo eso. Ya después vendrán los hijos, no hay apuro tampoco. No creo en eso de que se te pase el tren, la vida es cuando tú quieras, cuando a ti se te dé la gana, no cuando a la sociedad diga”, mencionó.