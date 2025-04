Rodrigo Cuba y Ale Venturo anunciaron que ya no están juntos. Esta noticia sorprendió a sus seguidores, ya que ambos proyectaban estar enamorados y para muchos, incluso, su relación era una de las más estables de la farándula. Ante ello, se viene especulando que terminaron por diferencias en la crianza y Melissa Paredes ha sido una de las que se ha pronunciado.

En las últimas horas, la actriz subió un video con la siguiente descripción: “Les puede fallar la intuición a ustedes, pero a mí, a mí jamás” , lo cual muchos asociaron con la reciente crisis amorosa del futbolista. Esta publicación generó comentarios de todo tipo y algunos de ellos recibieron respuesta por parte de la artista.

“Hola, Meli. A mí me pasó algo similar hace muchos años. Uy, me puse como una leona porque tan solo lo miren mal, pucha, hasta yo misma me desconocí”, relató una usuaria en TikTok.

PUEDES VER: Melissa Paredes explica por qué terminó su relación con Anthony Aranda antes de casarse



Ante ello, Paredes respondió: “ Yo no me meto con los hijos de nadie porque eso no se hace. Así que déjenme tranquila con mi bebé, que solo es una niña inocente de 7 años, llena de amor y de pensamientos lindos”, escribió.

Estos comentarios se dan en medio de la reciente ruptura de Rodrigo Cuba con Ale Venturo. En los últimos días, se ha dejado entrever que rompieron porque la empresaria estaba en desacuerdo con el pelotero sobre la crianza de su hija que comparte con Melissa Paredes.

Rodrigo Cuba junto a Ale Venturo en podcast.

Ambos participaron en un podcast que acaba de ser publicado; no obstante, según el entrevistador Rolando Oquendo, Cuba le informó que había terminado su relación el 12 de febrero , un mes antes de que se compartiera el material.

“Rodrigo me comentó cuando salió el video que ya habían terminado, solo que lo estaba manejando en privado”, relató Oquendo a América TV.