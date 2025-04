Linda Caba fue señalada por su examiga, la empresaria Pily Lavan como causante del fin de su matrimonio con Mayer Vilca. Sin embargo, la exvocalista de Explosión de Iquitos ha negado cualquier responsabilidad en aquella separación.

Ante estas acusaciones, Caba se pronunció en una entrevista para el programa tarapotino ‘Week End’, negando haber ocasionado la ruptura, indicando que su vida privada no es de interés público.

“Nadie va y rompe un matrimonio, o va a ir a robar un hombre, como dice. Si el matrimonio está roto, no es mi tema, solo ellos dos saben por qué”, declaró la intérprete.

“Yo no me considero amante. Si estoy con alguien o no, en su momento me verán en la calle. No tengo por qué hacerlo público si no quiero” , agregó.

Pily Lavan reafirma sus acusaciones con pruebas

En contraste a Linda, Pily aseguró tener pruebas contundentes de la infidelidad de su esposo con la cantante. “Tengo pruebas y muchas, y todo Iquitos lo sabe”, sostuvo la empresaria en ‘América Hoy’.

Según Lavan, recientemente recibió un video que demostraría que Mayer Vilca y Linda Caba volvieron a reunirse en una celebración.

La empresaria reveló que su esposo había dicho a su hija que viajaría a Lima por un asunto judicial, pero en realidad se encontraba con la cantante. “Hicieron pantallazo, grabaron y me empezaron a mandar”, contó en ‘Magaly TV, la firme’.

Finalmente, tras esta nueva revelación, Pily Lavan decidió poner punto final a su matrimonio. “Si él está prefiriendo dejar su matrimonio y a sus hijos por una cantante, pues le felicito. Que le dure, que sea feliz”, declaró tajante.

¿Cuál es el origen de la controversia?

El escándalo se desató cuando Pily Lavan, en una entrevista con ‘Magaly TV, la firme’ a mediados de marzo, afirmó que su esposo Mayer Vilca le confesó haber tenido un romance con Linda Caba.

Según Lavan, al principio su pareja negó todo, pero con el tiempo admitió la relación.

“Cuando estuve en Estados Unidos con mis hijas, me empezaron a mandar un montón de videos. No creía, me cegaba porque decía ‘no, es mi amiga’. Entonces, cuando llegué a Perú, lo encaré a mi esposo. Al principio lo negó, pero luego confesó que todo ocurrió en un momento de borrachera”, relató Lavan.

La empresaria aseguró que su esposo admitió su infidelidad en presencia de sus hijos. “A las siete de la mañana, delante de mis hijos y mío, salió de la boca de él: ‘Sí, tuve algo con ella’”, afirmó.