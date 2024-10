La cantante peruana Linda Caba habló sobre su salida de la orquesta Explosión de Iquitos, agrupación a la que se unió cuando tenía 17 años y en la que se mantuvo por 15 años de su vida. Si bien dijo que no fue una decisión fácil, era lo mejor para su carrera artística.

“Es un poco más de 15 años de vida. Yo tengo 32 años ahora y estuve en Explosión desde los 17″, recordó con nostalgia la cantante, asegurando que extraña a sus excompañeros y que, pese a sus temores, sus fans la han recibido con los brazos abiertos.

“Tuve mucho miedo de volver a cantar y recibir un rechazo del público, pero no fue así. Desde que se enteraron de que me iba a presentar en Pucallpa como solista, recibí muchos mensajes lindos y eso me dio más aliento”, precisó.

Sobre su nombre artístico

Como se sabe, días atrás, Raúl Flores, mánager de Explosión de Iquitos, hizo públicas sus declaraciones, asegurando que alguien intentó usar el nombre de Linda en su contra y que ya había solicitado la anulación del registro en Indecopi.

Flores subrayó que su intención nunca fue afectar a Caba, quien durante más de 15 años fue una figura central en la agrupación. La situación había generado incertidumbre, pero Caba aseguró que el asunto ya fue resuelto.

“Yo me quedo con las declaraciones de Raúl (Flores, mánager de Explosión de Iquitos), que no tuvo nada que ver en la patente de mi nombre. Él dice que hay una persona que intentaba perjudicarlo a él y que, a la vez, me iba a afectar mucho a mí. Todo está solucionado, yo me llamo Linda Caba y puedo decir: ¡Siéntelo!”, manifestó la artista en el set de la Chola Chabuca.

Por otro lado, la cantante pucallpina debutará como solista este 31 de octubre en el Huarocondo de San Juan de Lurigancho, donde compartirá escenario con la ‘Faraona’ Marisol y Leslie Shaw.

