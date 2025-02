Melissa Paredes atraviesa una nueva etapa de su vida como artista y asegura estar feliz de interpretar a ‘Sheyla’ en “Nina de Azúcar”; sin embargo, no descarta que algún día pueda volver a la conducción en televisión, esto luego que en “América Hoy” jugaran con la posibilidad de su posible regreso.

En entrevista con el diario Trome, Melissa Paredes aseguró que no fue su decisión alejarse de la conducción, sino fue producto de un hecho machista. Cabe recordar que fue retirara de “América Hoy” luego de su polémica separación de Rodrigo Cuba, en medio de rumores sobre una posible infidelidad con Anthony Aranda, su actual pareja.

“La conducción no es algo que dejé, me sacaron por un tema bastante machista, pero no es algo que yo haya dejado, yo hago de todo poco. Si me llaman para actuar, actúo si me llama para conducir lo hago. Yo no cierro las puertas a nada de mi carrera. Me encanta hacer lo que hago y creo que le pongo todo el esfuerzo necesario a cada proyecto que tengo, eso es lo importante”, dijo al citado medio.

Melissa Paredes fue conductora de "América Hoy", junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Christian Domínguez. (Foto: Instagram)

Luego de conocer que “América Hoy” lanzó una promoción en la que aparece su imagen y que incluso en el programa sus excompañeras dejaran entrever que podría regresar, Paredes aseguró que no le molesta y que, si siguen hablando de ella, es porque “es su estrategia para vender su programa”.

“Estoy acostumbrada a que todos los años jueguen con que yo voy a regresar. Es algo a lo que estoy acostumbrada, no me molesta tampoco. Me da igual, la verdad, cada uno sabe su estrategia de marketing que usa para vender su programa… Si a ellos les funcionan ponerme todos los años, pues bienvenidos sea”, aseguró.

¿Melissa Paredes volverá a América Hoy?

Melissa Paredes fue consultada por la posibilidad de volver a conducir “América Hoy”, esto luego que Brunella Horna dejara un cupo disponible por su decisión de alejarse del programa para enfocarse en su familia y su bebé recién nacido. Pese a los rumores, Paredes descartó la posibilidad, al menos por el momento.

“Por el momento yo no voy a regresar a conducir porque estoy en la novela full, tengo un contrato que cumplir. Nosotros grabamos desde las siete de la mañana y termino a las siete de la noche, o cuatro de la tarde, o mediodía, no se sabe. Estoy súper enfocada. Michelle Alexander, soy toda tuya”, precisó la exchica reality.

Melissa Paredes da vida a 'Sheyla' en la telenovela "Nina de Azúcar". (Foto: Instagram)

“Igual no descarto volver a la conducción en algún momento si Dios quiere, pero por el momento no porque estoy en la novela. Quizás más adelante”, agregó la también modelo.

