El reconocido productor musical Sergio George habló de sus polémicas en Perú, asegurando que no desea ser conocido por escándalos mediáticos, sino por su trabajo y extensa trayectoria musical.

“Hay una imagen errónea de mí... de ‘figureti’, que me encanta el negocio, [...] Yo no vendo ni chisme ni morbo, me convertí en una persona mediática sin querer…“, dijo en una entrevista con Gisela Valcárcel, añadiendo: ”Lo que uno no quiere hacer es difamar, mentir, hacer daño”.

De otro lado, el artista habló de su participación en los Premios Lo Nuestro, donde produciría un homenaje a la India junto a la cadena Univisión. “[...] Mi trabajo es la producción creativa, además voy a tocar el piano, tenemos una buena banda, la India va a cantar en vivo”, comentó.

Tras ello, al ser consultado por si estaría en la ceremonia con Yahaira Plasencia, el productor advirtió que no viajará con ella, tal como pasó el 2024. “Iba a ir con una persona y me cancelaron, un cuento chino, por ahí…“, comentó.

Sin embargo, George estuvo acompañado por la creadora de contenidos Marissa ‘Lala’ González.

El productor expresó su felicidad por estar en Perú y anunció su regreso en marzo. “Hay planes importantes para el país, proyectos que pueden impactar positivamente el talento peruano”, afirmó.