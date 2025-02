El productor y arreglista Sergio George se unió a la celebración por el 32.º aniversario de Corazón Serrano con un emotivo homenaje en el Estadio San Marcos, donde interpretó un popurrí de La India junto a las vocalistas, confirmando que trabaja en un nuevo proyecto musical con el grupo.

El evento reunió a más de 50 mil personas el pasado sábado, y cerca de las 11:30 p.m., el animador del concierto sorprendió al público al revelar que George compondrá una canción para la agrupación.

La ovación no se hizo esperar cuando el productor subió al escenario para acompañar al teclado las interpretaciones de Ana Lucía Urbina con “Dicen que soy” y Briela Cirilo con “Que ganas de no verte nunca más” y “Mi mayor venganza”.

Tras el concierto, George expresó su emoción por la experiencia. “El escenario me impresionó desde un inicio, me encanta tocar frente a muchas personas. Me sorprendió el público receptivo, fue una experiencia única”, señaló.

Asimismo, elogió la interpretación de Corazón Serrano: “Los temas de La India los cantaron con talento. Me sentí afortunado de estar aquí”.

El productor también adelantó detalles sobre su próximo trabajo. “Voy a arrancar mi disco, titulado ‘Urban Salsa Pop Sessions’, para Sony, con la canción que estoy trabajando con las chicas de Corazón Serrano”, afirmó. Además, mencionó que el proyecto incluirá colaboraciones con Juanes y Carlos Vives.

Con una destacada trayectoria internacional, George resaltó el talento musical del país. “En Perú hay mucho talento, grabo con músicos peruanos desde hace muchos años. Quiero trabajar con peruanos y convertirlos en artistas de exportación”, aseguró.