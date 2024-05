Miguel Trauco está en las portadas de los diarios, pero no por sus aciertos en la cancha, sino por los enfrentamientos contra su exesposa Karla Gálvez, quien recientemente lo acusó de no querer asumir los gastos de un viaje para su hijo.

Esta vez, el jugador de fútbol envió su descargo a Francisco Arévalo, un conductor de espectáculos de Tarapoto. La figura de televisión no dudó en hacer pública la conversión que tuvo con el pelotero, quien se mostró enfurecido.

“Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene” , se lee en el mensaje de Instagram.

Descargo de Miguel Trauco

Ahí no quedó todo y, por el contrario, Miguel Trauco siguió lanzando duros comentarios contra Karla Gálvez, con quien terminó en el 2019. Como se recuerda, el matrimonio entre ambos llegó a su fin luego que el jugador fue captado con la modelo Valeria Roggero en un restaurante de Milán, en Italia.

“Tantas madres solteras que les dan 1000 soles de pensión y viven tranquilas; sin embargo, a la señora, 5300 dólares mensuales no le es suficiente ”, añadió el exfutbolista de Universitario de Deportes.

Karla Gálvez responde