Mamá de Jennifer López se roba el show con baile en show en Nueva York | VIDEO

Jennifer López se presentó en el Madison Square Garden en el marco de la gira "It's My Party", pero esta vez su puesta en escena no fue lo único que llamó la atención.

Pese al sold out que logró el show de Jennifer López en el primero de sus dos conciertos en Nueva York, quien se robó la mirada de todos fue la madre de la diva del Bronx, quien sorprendió a todos con sus pasos de baile.

El encargado de mostrar los pasos de baile de Guadalupe Rodríguez, madre de la artista, fue el prometido de Jennifer López, Álex Rodríguez a través de sus stories en Instagram.

Mamá de Jennifer Lopez se roba el show con inesperado baile en su último concierto.

En las imágenes se puede ver a la progenitora de la diva del Bronx bailando al ritmo de su hija. Mientras Jennifer ofrecía lo mejor de su repertorio en el escenario, ‘Lupe’ hacía lo propio en las gradas.

López lució radiante en este primer concierto luciendo un atuendo Versace con cristales Swarovski de Fly Girl, seleccionado por el estilista Rob Zangardi, con el que mostró su extraordinaria figura, además de tener más de 19 cambios de vestuario durante las poco más de dos horas del concierto.

Sin duda, esta experiencia ha sido una maravilla Jennifer López, quien celebra sus 50 años de vida con una gira internacional con la que visita diversas ciudades del mundo.