En la actualidad, la cantante Katy Perry vive una de sus mejores etapas, donde el amor le sonríe junto a su prometido Orlando Bloom y se encuentra en la espera de su primera hija. Sin embargo, no siempre fue así en el camino de esta celebridad, que recientemente acaba de revelar tristes episodios de su vida en una entrevista.

En conversación con el programa SiriusXM de CBC, la intérprete de “Roar” reveló que cuando sufrió de depresión, pensó en el suicidio por su ruptura con Bloom en el 2017. En este entonces, el quiebre de su relación coincidió con un bache profesional porque su disco ‘Witness’ no tuvo la aceptación que esperaba, vendiéndose hasta diez veces menos copias que el anterior.

“Había roto con mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé. Y estaba emocionada por volar alto en mi siguiente álbum. Pero no volé alto, me estrellé”, contó Perry para el espacio de CBC.

“Mi esperanza es que algo más grande que yo me creó con un propósito y me creó por una razón, y que no soy desechable. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no, me habría revolcado en mi propia tristeza y probablemente habría saltado. Pero encontré las formas de estar agradecida. Si las cosas se ponen muy duras, digo: ‘¡Estoy agradecida, estoy agradecida’”, reveló.

Este dolor ya forma parte del pasado de la artista de 35 años. Perry y Bloom están comprometidos desde febrero del 2019, pero hasta el momento no han podido concretar su boda por la pandemia del coronavirus.

Además, la cantante tiene un avanzado embarazo que luce sin ningún problema para las cámaras de televisión, pues la celebridad es una de las principales figuras del programa “American Idol”.

