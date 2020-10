En un adelanto del nuevo episodio de “Keeping Up With the Kardashians” se dio a conocer que Khloé Kardashian se contagió de coronavirus (COVID-19). En el clip, aparecen Kim Kardashian y Kris Jenner expresando su preocupación por la empresaria de 36 años que vivió momentos de angustia debido a la enfermedad.

“Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no. Quiero decir, mi instinto me dice que sí, solo porque está muy enferma. Y eso realmente me asusta por ella, porque puedo decir que ahora se está asustando y que está muy nerviosa por eso”, dijo Kim.

Asimismo, Kris Jenner expresa el temor que siente por su hija y contó que estuvo tratando de encontrar un médico que pueda ayudarla a mejorar.

Luego de esto, en los avances también aparece Khloé, quien habla de su diagnóstico. “Me acabo de enterar de que tengo corona. He estado en mi habitación. Va a estar bien, pero estuve muy mal durante un par de días”, comentó desde su habitación.

La celebridad también contó que los síntomas que presentó fueron: vómitos, temblores, tos, mucho sofoco y terribles dolores de cabeza. “Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía”, añadió.

Con voz ronca, Khloé comenta que el virus es real. “Déjenme decirles, esa … es real”, expresó. “Pero todos vamos a superar esto”, finalizó.

