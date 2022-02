Conforme a los criterios de Saber más

De aquella etapa de ímpetu veinteañero en que la veíamos mover el cuerpo con desenfreno al ritmo del ‘Baile de la culebrítica’ en “Locademia de TV” (1994), Marisol Aguirre Morales preserva la picardía, la alegría y el deseo inexorable de pasarla bien. Mira el pasado con gratitud, pero evita detenerse en este. Afirma que se arrepiente de haber abandonado sus sueños profesionales en el momento más álgido de su carrera artística. Asegura también, estar viviendo un periodo de “armonía, gozo y paz interior”.

“Estoy en el momento más estable de mi vida, estoy contenta con mis hijos, mi pareja y conmigo misma. Muchas veces en lugar de vivir el día a día, como si fuese el último, nos angustiamos por lo que va a venir o por algo que pasó. Aprender a disfrutar la vida con paz y felicidad es algo se adquiere con los años y la experiencia”, señala Aguirre Morales Prouvé.

¿Cómo lograste alcanzar esa paz que hoy tienes?

Es algo que he ido trabajando con los años, he tomado varios cursos del perdón radical, de los milagros, de cómo crecer en el amor .... Siento que estoy estable en todo: en lo personal y en el trabajo también, aunque con altibajos porque puedo tener dos proyectos a la vez y otras veces no sale nada. Antes, cuando recién empecé, la cosa era distinta, venía un proyecto tras otro.

Y cada proyecto en el que te involucrabas era un éxito de audiencia. Pasó con “Locademia de TV”, luego con “Gorrión”.

Aquella fue la etapa más linda de mi vida. En ”Locademia...” nos divertíamos muchísimo y trabajábamos muchísimo, también. Era un ambiente de diversión total, de confianza, en el que te sientes bien. Era mostro.

Y de la conducción pasaste a la actuación con un rol protagónico en “Gorrión”, una de las telenovelas más sintonizadas de la historia de la TV peruana.

Fue un sueño hecho realidad, yo soñaba con eso, pero no pensaba que iba a llegar tan pronto y de esa manera. La telenovela me encantó, pero me hubiese gustado que cuando Lucía se disfrazaba de ‘Gorrión’ sea más ahombrada, más ‘achori’, con más calle; pero no querían. Me hubiese gustado jugar un poco más.

Y es un personaje que la gente no olvida, en las redes sociales te siguen relacionando con ‘Gorrión’.

Es divertido, y sí, hasta el día de hoy cuando me saludan, me llaman así.

Luego llegaron uno tras otros los papeles de pituca. ¿Alguno satisfizo tus expectativas?

Me encasillaron durante un montón de años, era como un cliché. Era la pituca con plata, sin plata, antipática o buena gente. Lo bueno es que siempre era en comedia y lo que hice fue tratar de divertirme. Lo más chévere llegó cuando estábamos en pandemia, nos encerraron a doce actores en un hotel para grabar “Mi vida sin ti”. Era una época en la que nos teníamos que cuidar mucho más. Mi personaje, Vilma Traverso ‘Viruca’, fue un regalo, era una vieja regordota, cizañera, mala. Muy diferente a todo los que he hecho, es el que más he amado.

La actriz integra el elenco de actores de "No me llames solterona 2", película que llegará a los cines el próximo 14 de abril. (Foto:_Alessandro Currarino)

¿Por qué te alejaste de la televisión después de “Gorrión”

Porque tuve a Stefano y luego de cinco años, llegaron Taira y Gia. Me alejé para cuidarlas, para dedicarme a mi familia. En ese tiempo tuve varias idas y vueltas.

Grabaste para “Decisiones” de Telemundo. ¿Cómo llegas a ese mercado?

De casualidad. Estaba casada y toda la familia viajamos a Colombia porque Christian trabajaba en Telemundo. Creo que fue en una reunión cuando el productor me preguntó qué hacía. Le conté que era actriz y me invitó a pasar una prueba para Decisiones. Hice varios programas, pero luego regresé a Perú y ya no continué, aunque me hubiese gustado seguir.

¿Es verdad que Christian no quería que actúes?

Nunca quiso que actúe porque quería que esté en la casa con los chicos y porque -de alguna manera- si yo trabajaba no íbamos a poder visitarlo en vacaciones . Si trabajaba seguramente hubiera durado mucho menos nuestro matrimonio. Para eso sacrifiqué mi carrera, para que él surja y yo pueda acompañarlo con mis hijos a todas partes.

¿En algún momento te arrepentiste de ese sacrificio?

Sí, porque criar a mis hijos me hacía muy feliz, pero no poder desarrollarme profesionalmente, no. Llegó un momento en que me sentí frustrada, sobre todo a nivel económico. Fue bien difícil, me he arrepentido, pero cuando miro a mis hijos y los veo tan bien formados y tan buenas personas es cuando digo que todo sacrificio valió la pena.

Stefano consiguió ingresar al mercado extranjero a través de producciones como “9 Minutos” y “Melancolía”. También ha grabado para “Ana”, la serie de Amazon Prime.

Estoy muy orgullosa de él porque es maduro y responsable. Cuando era chibolo, antes de que se vaya a estudiar, le llamaron de programas como ‘Esto es guerra’, también le propusieron hacer activaciones; pero no aceptó. Me dijo que no tenían que darle trabajo solo por ser el hijo de.... Recién está consiguiendo cosas afuera, a veces se impacienta y me dice que nosotros a su edad ya lo teníamos a él, una casa y cosas. Pero le digo que no se puede comparar con nosotros porque él es mucho mejor actor y el mercado en el que está es muy duro.

La última vez que lo entrevisté me dijo que planeaba regresar al Perú para hacer una obra de teatro contigo.

Teníamos ese sueño con Osvaldo Cattone, ahora se cumplirá sin él.

Osvaldo, a quien en tus comentarios llamas “padre”.

Fue demasiado en mi vida, fue un maestro, un padre, un guía. Fue un gran ser humano, un hombre culto, era una enciclopedia, una compañía preciosa, maravillosa, amorosa. Siempre charlábamos horas de horas. Era sabio.

¿Taira y Gia también siguen tus pasos artísticos?

No y no entiendo por qué. Las dos cantan hermoso. Taira tiene una voz de gospel, de esos coros fuertes, de mujeres con la voz gruesa. Canta espectacular, cada vez que la escucho cantar se me escarapela el cuerpo. Y Gia también canta precioso, pero más delgadito y finito. En algún momento quiso hacer musicales en Broadway, ahora se le fueron las ganas, piensa estudiar diseño de vestuario para películas y obras de teatro en Italia. Mientras que Taira está estudiando criminología. Ella es más rebelde, sigue sus sueños.

Alguna vez tú también te rebelaste a tu padre para poder perseguir tus sueños.

Sí, mi papá quería que estudie en la universidad, pero fui la más rebelde de todas.

En Instagram siempre compartes fotos con Cinthia, la esposa de Pedro Suárez Vértiz y su hermana gemela. ¿Son amigas?

Celine y yo somos amigas de Cinthya y Barbie. Cuando estamos juntas no tienes idea de cómo nos divertimos, hemos llorado de risa, son un vacilón. Qué no hemos hecho. Hace poco nos fuimos a Zorritos, la pasamos genial.

¿Y esa amistad viene desde “Gorrión”, desde que conociste a Christian?

Desde mucho antes. A Christian lo conocí antes de “Gorrión” y no nos caíamos bien.

¿Es verdad que Patricio Suárez Vértiz te parecía atractivo?

Me parecía guapo, pero Pedro También es un churro.

¿Fue duro enfrentar un divorcio?

El momento de quiebre es difícil para todos. Es duro, pero ayuda recurrir a un especialista, a un psicólogo para manejar ciertas situaciones con tus hijos y expareja.

¿Recurriste a un especialista?

Así es, y me ayudó mucho para que mis hijos estén más tranquillos y yo poder manejar la situación. Pero después creo que cuando una relación no funciona, uno es más feliz solo. Después de la separación empecé a crecer mucho más a nivel interno, de amor propio, como ser humano, como todo. Además, cuando tienes hijos no hay forma de que te vengas abajo, sacas fuerzas de donde sea.

¿Cómo te has llevado con las parejas que ha tenido Christian, con Alondra García Miró, por ejemplo?

No la conocí, pero sí recuerdo que era muy linda con mis hijas, siempre las recogía y llevaba a almorzar. Siempre le agradecí.

Christian Meier y Alondra García Miró. (Foto: Instagram)

¿Cómo te llevas con Christian actualmente?

Nos vemos muy poco, solamente cuando es cumpleaños de alguno de nuestros hijos y coincidimos en el mismo país. Ese es el único momento que nos vemos. Ya no hay este conversatorio que antes teníamos para decidir con quién se quedan los chicos el fin de semana. Ya mis hijos son grandes, cada uno está haciendo sus cosas por su lado. Ahora último ha estado con los tres, ahora a quien le toca dedicarse a sus hijos ya grandes, formaditos, preciosos, lindos, bien hechos; es a él. Y a mí me toca disfrutar de la vida (risas).

¿Cuánto tiempo llevas con tu actual pareja?

Llevamos juntos casi un año.

¿Está en tus planes casarte o convivir con él?

No tengo planes, creo que no me volvería a casar; pero sí podría convivir porque para mí lo más importante es el compromiso con tu pareja, no un papel firmado. Aparte estoy viviendo una etapa distinta, diferente. Como se fueron mis tres hijos, pasé de mamá gallina a ubicarme yo en primer plano, a preocuparme más por mí, a cuidarme más. Con esto no quiero decir que no ame ni extrañe a mis hijos, pero me encuentro en una etapa muy feliz.

La actriz asegura estar viviendo un periodo de “armonía, gozo y paz interior”. (Foto: Alessandro Currarino)

