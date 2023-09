El cantante e influencer venezolano Marko se mostró muy emocionado durante su más reciente presentación en Perú con su show “Sin sugar no hay paraíso”, espectáculo con el que viene realizando una gira por diferentes partes del mundo.

El comediante logró reunir a 6 mil personas en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, lo curioso es que logró el sold out pese a que compitió en el día con el Reggaetón Lima Festival y el concierto de Eladio Carrión.

“Familia esto es Perú. A diez minutos había un concierto de Tego Calderón Wisin y Yandel y Anuel, a otros cinco minutos, otro concierto de Hilario Carrión. Le dije a mi equipo no creo que lo vamos a llenar, no hagamos esa fecha. Y ellos me dijeron. Todos creemos en ti, creo que el que falta que creas en ti, eres tú mismo. Ahora mismo, Perú, seis mil personas. sold out”, dice Marko en una publicación en redes sociales.

Ni bien empezó su show, Marko se cubrió los ojos para intentar secar sus lágrimas de felicidad. Luego, agradeció a todos sus seguidores y empezó a dar rienda suelta a sus ocurrencias. Cabe señalar que la apertura del show estuvo a cargo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Como se sabe, Marko es ganador de los Premios Emmy por partida triple. En la edición de 2018, el cómico se consagró con el documental “El poder de un post”, donde alcanzó tres galardones.

