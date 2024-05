En 1972, Yolanda Piedad Polastri Giribaldi (San Isidro, 1950), una joven de rostro angelical y apenas 45 kilos de peso, irrumpió vigorosa en las pantallas de televisión, que en ese entonces eran en blanco y negro. Con una pandereta en mano y un elegante sombrero en la cabeza, animaba a los niños a unirse a la contagiosa banda de “Hola Yola”. Los requisitos para sumarse a esta eran simples, pero rigurosos: formar una fila india, aplaudir con pasión y desfilar con entusiasmo.

Hoy, aquella mujer que alegró los corazones de tantos niños, enfrenta su mayor desafío. Lucha por su vida tras sufrir un infarto cerebral que la mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su espíritu, que una vez iluminó las pantallas, ahora necesita del amor y las oraciones de todos aquellos a quienes hizo sonreír.

Yola estuvo en televisión durante más de 24 años. Su primer programa infantil se llamó “El mundo de los niños”. Después de un corto periodo de tiempo, este pasó a llamarse “Los niños y su mundo” y, finalmente, “Hola Yola” en América TV. Varias generaciones disfrutaron de su talento y bailaron al ritmo de pegajosos temas como “La feria de Cepillín”, “El telefonito”, “Mi ranchito”, “El eco”, “La gallina turuleca”, entre otros.

Durante sus distintas etapas televisivas, Yola nunca estuvo sola en el escenario; siempre aparecía rodeada de sus ‘pollitos’, ‘burbujitas’ y ‘muñecas’. Un elenco conformado por jóvenes de distintas edades que no superaban los 18 años. Algunos de ellos continuaron ligados al arte y actualmente son personajes conocidos. Tal es el caso de Juan Carlos Orderique, quien en conversación con El Comercio recordó cómo fue su ingreso al programa de la ‘Reina de los niños’.

“[Entré a ‘Hola Yola’] por una prueba de nuevos valores, que era como un casting en vivo, imitando a Luis Miguel. Los chiquitos imitaban a sus cantantes favoritos y así ingreso yo. Después paso a ser el reportero del “Americanito”, el noticiero, que era lo que realmente yo quería hacer en el programa. Y me da la oportunidad de hacerlo”, recuerda el conductor de “Sí va a salir”, para quien una de las mejores cosas que le pasó en la infancia, fue conocer a la animadora infantil y trabajar a su lado.

“Fue un sueño hecho realidad. Ella siempre estuvo cerca enseñándome en todo momento cosas de edición, de redacción, para que me vaya preparando un poco sobre esos temas específicos. Se preocupaba mucho por eso. Y ahora que está pasando por un momento complicado, quiero darle todo mi cariño. Estamos bastante preocupados, pero siempre con mucha fe y energía buena y positiva de todos los que la queremos mucho. Todo mi cariño, mi aprecio. Estamos muy pendientes de ella”, remarca.

Jorge Benavides es otra destacada figura que tuvo su debut televisivo de la mano de Yola Polastri. El humorista recuerda que, a la edad de 9 años, fue seleccionado para formar parte del programa infantil líder de la TV peruana tras interpretar el tema “Osito de felpa”.

“A esa edad era un televidente de Yola. Me encantaba su programa. Me gustaba cantar, lo hacía en el colegio. Por eso, cuando se presentó la oportunidad de hacer un casting, fui y me aceptaron. Convertirme en ‘burbujito’ fue la realización de un sueño de niño. Imagínate que cuando vi a Yola en persona casi me desmayo; me emocioné, me sentí orgullosísimo de ser parte de su elenco, porque apenas me escuchó cantar dijo: ‘Te quedas con nosotros’”, recuerda el líder de “JB en ATV” a esta casa editora.

Igualmente alegre es el recuerdo de la actriz Ebelin Ortiz. “Yo entré al programa de Yola cuando tenía nueve años, en 1980. Llegué por insistencia de un amigo de la familia y fui a la prueba, estaba Yola en el estudio, me la presentaron. (...) Y desde ahí me quedé durante 7 años, desde los 9 hasta los 16″, dijo.

“Trabajar con Yola significó para mí aprender a lo que es la responsabilidad y el perfeccionamiento. De ella siempre admiré el hecho de que dirigiera el programa, que lo produjera, que hiciera la dirección de actores, digamos; éramos niños todos los que participamos del programa. Y veo a lo lejos y creo que ella fue una mujer de avanzada, y eso es lo que yo admiro en ella”, añadió.

Punto de inflexión

El miércoles último, en conversación con “Magaly TV La firme”, Augusto Polastri dio detalles del delicado estado de salud de su querida hermana. Dijo que está bajo atención médica desde el pasado domingo.

“Ella está en UCI. (...) Ha tenido un pequeño derrame, infarto cerebral algo así, ahorita está en recuperación. Está sedada, durmiendo. Tiene que esperar 4 o 5 días para que esto desinflame todo y esperemos buenos resultados. Ayer despertó, no sé si ahora en la tarde volverá a hacerlo. No se le puede ver, no hay comunicación, ni visitas ni nada”, comentó.

A lo largo de su vida, la animadora infantil enfrentó diversas enfermedades. La artista comenzó su historial médico a los siete años tras ser diagnosticada con púrpura sanguínea, enfermedad que ella describió en algún momento como una “anemia severa”.

Quince años después, cuando ya era una figura representativa en el mundo de la TV peruana, le diagnosticaron hipertensión. A los 40, casi pierde la vista debido a un parásito, lo que requirió tres años de tratamientos intensivos para salvarle la córnea. Y en septiembre del 2018, Polastri fue sometida a una embolización tras la detección de un aneurisma cerebral.

Recientemente, el maquillador, Carlos Cacho comentó al programa “América Hoy” que hace más de dos semanas intentó comunicarse con Yola para informarle que Michelle Alexander pretendía hacerle una película homenaje, pero solo recibió de la conductora infantil un escueto mensaje diciéndole que ella lo llamaría.

“Como insistí, Paty Loyola [Hija artística de Yola] me contesta después de cinco días y me comenta que Yola se cayó de las escaleras de su casa, se golpeó la pierna, no puede caminar y perdió la visión. Estaba muy mal”, narró el maquillador conmocionado.

Polastri Giribaldi, de 74 años, ha vivido y sobrevivido a mucho. De animadora infantil pasó a ser productora, libretista, directora artística, coreógrafa, cantautora, bailarina y comediante. En junio del 2016, subió al escenario del Teatro Canout con su espectáculo “44 y tenemos Yola para rato”. Más recientemente, en febrero, se presentó en el Coliseo Dibós con su show “Hola Yola Rocker” junto al Grupo Río. Este espectáculo iba a repetirse al final del verano, pero quedó pendiente debido a su delicado estado de salud. Querida Yola, todavía te esperan muchos aplausos.